ChatGPT ora legge le risposte ad alta voce

Il bollettino delle novità in campo Intelligenza Artificiale AI, ormai quotidiano, porta la lettura ad alta voce delle risposte in ChatGPT di OpenAI: da tempo il chatbot è in grado di comprendere il parlato, permettendo all’utente di non digitare le domande semplicemente pronunciandole, ora ChatGPT legge ad alta voce le sue risposte.

Fin dal rilascio ChatGPT è in grado di leggere in 37 lingue, Italiano incluso, con dizione e pronuncia molto umani. Il balzo rispetto agli assistenti virtuali classici è enorme: sembra di ascoltare la registrazione del parlato di una persona in carne e ossa. La lettura ad alta voce è disponibile sia nella versione web online, sia all’interno delle app ChatGPT per iPhone e Android.

L’utente non deve impostare nulla: il chatbot rileva la lingua e inizia a leggere la risposta, questo sia con ChatGPT-3.5 che con GPT-4. Nell’app per iPhone e Android occorre toccare il testo della risposta su schermo con un tap prolungato, fino a quando compare il menu contestuale: qui basta toccare l’ultima voce in basso, Read Aloud, leggi a voce alta.

Invece nella versione via web e Internet il comando per la lettura ad alta voce è mostrato come icona a forma di altoparlante, poco sotto alla risposta scritta. Nelle impostazioni l’utente può comunque scegliere di rendere la lettura ad alta voce la modalità di risposta predefinita.

ChatGPT can now read responses to you. On iOS or Android, tap and hold the message and then tap “Read Aloud”. We’ve also started rolling on web – click the "Read Aloud" button below the message. pic.twitter.com/KevIkgAFbG — OpenAI (@OpenAI) March 4, 2024

Nuove tecnologie in tribunale

Mentre i modelli di Intelligenza Artificiale migliorano a velocità incredibile, sembrano aumentare di pari passo anche le cause legali.

Elon Musk era tra i cofondatori di OpenAI ma poi fuoriuscito per contrasti sulla direzione d’impresa: in questi giorni è passato all’azione denunciando Microsoft e OpenAI accusando di aver stravolto la mission della società. Alla fine di febbraio invece alcuni giornali ed editori USA hanno denunciato Microsoft e OpenAI per l’impiego illecito di articoli e contenuti per addestrare i modelli AI.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.