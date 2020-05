Aspettando Apple, svelati in rete i nuovi cinturini in pelle per Apple Watch

Apple potrebbe presentare presto cinque nuovi modelli di cinturini in pelle per Apple Watch: naturalmente il colosso di Cupertino non ha anticipato nulla, ma in rete nelle scorse ore sono apparse numerose fotografie e persino un video che mostrano tutti i dettagli dei nuovi accessori per lo smartwatch in arrivo.

La quantità di dettagli è tale che sembra di assistere a una presentazione ufficiosa del prodotto, in attesa del lancio di Apple che potrebbe avvenire anche molto presto, forse alla WWDC20 o anche prima, dato che i nuovi cinturini in pelle per Apple Watch sembrano curati in ogni dettaglio e completi, pronti per essere spediti nei negozi.

Nei modelli corrispondenti attuali le sezioni ondulate trapuntate si estendono per l’intera larghezza del cinturino, invece nei nuovi modelli si fermano poco prima del bordo laterale, inoltre risultano anche più marcate. In tutte le foto e anche nel video creato dal sito vietnamita Tinhte.vn sono visibili cinque nuovi cinturini in pelle per Apple Watch in altrettanti colori: blu, fucsia, marrone, nero e rosso. In passato lo stesso sito ha anticipato diversi prodotti poi effettivamente lanciati da Apple.

L’altra differenza più evidente è che manca la fessura per inserire le parti del cinturino una nell’altra, come avviene nel modello attuale. In quelli nuovi ci si affida esclusivamente ai magneti integrati nella pelle trapuntata per fissare e regolare l’orologio al polso. Qui in basso uno dei cinturini in pelle attuali, sopra invece uno dei nuovi modelli.

Ma non è tutto: la pelle dei nuovi modelli sembra trattata per resistere all’acqua, forse anche al sudore, suggerendo così scenari di impiego più ampi e diversi da quelli possibili con i modelli in pelle visti finora. Anche l’aspetto complessivo dei nuovi cinturini in pelle per Apple Watch risulta più sportivo.

Apple potrebbe introdurre questi nuovi modelli in occasione della WWDC20 che inizia il 22 giugno, addirittura prima tramite un comunicato stampa e rendendoli disponibili per l’acquisto su Apple Store online. In alternativa potrebbe svelarli nel keynote in autunno con l’introduzione del nuovo Apple Watch.