Comprate per 350 dollari una chiavetta USB “per proteggersi dal 5G”

Geni. Non c’è altro termine per definire chi ha ideato una truffa bella e buona che sfrutta l’ingenuità di tante persone, pronte a credere a qualsiasi cosa, incluse le assurde scemenze che da un po’ di tempo circolano sul 5G, come la bufala che il 5G è responsabile del coronavirus o che queste reti indebolirebbero il sistema immunitario o ancora provocano “misteriose morie di uccelli” e altre idiozie sesquipedali.

Come dice il proverbio, la mamma degli imbecilli è sempre incinta; perché dunque non offrire a questi quello che chiedono? Se credono a tutto, perché non dovrebbero credere anche a questo portentoso dispositivo di protezione? La BBC ha eseguito il “teardown” di una chiavetta USB i cui venditori affermano che è in grado di bloccare la pericolosità del 5G, offrendo “protezione per la vostra casa e la vostra famiglia”, grazie ad un mirabolante “catalizzatore olografico composto da nano-strati” (una supercazzola che non ha alcun significato, ndr), che è possibile indossare o collocare vicino a uno smartphone o “altro dispositivo che emette campi elettromagnetici”.

Gli ideatori del mirabolante accessorio indicano che tutto ciò è possibile grazie a un procedimento di “oscillazione quantistica” che consente a 5GBioShield (questo il nome del prodotto) di “bilanciare e ri-armonizzare le fastidiose frequenze derivanti dalla foschia elettronica indotta da dispostivi come laptop, cordless, Wi-Fi, tablet e così via”.

Lo smontaggio della chiavetta mostra quello che è ovvio aspettarsi: una banale pennetta USB come tante che è possibile trovare a pochi euro su internet, con incollato sopra un adesivo e con un LED sul circuito stampato per dare l’illusione del funzionamento. Che ci crediate o no, il prezzo di vendita è di 350$. Ci saranno allocchi disposta a comprarla? Chi l’ha messa in vendita avrà fatto i suoi conti e se anche venderà poche centinaia di pezzi… avrà raggiunto il suo scopo: ottenere il massimo guadagno possibile, con il minimo sforzo.

Le bufale sul 5G sono più pericolose dalla finta chiavetta (nel Regno Unito la bufala è cresciuta così tanto al punto da preoccupare forze dell’ordine e dirigenti delle società che si occupano di telefonia).

Come abbiamo spiegato tante volte, la tecnologia in questione viaggia semplicemente su frequenze più elevate rispetto a 2G, 3G e 4G, e la rete di antenne addirittura sfrutta segnali dotati di potenza inferiore; anche se a frequenze maggiori, la possibile esposizione è persino inferiore a quelli che si ha con l’uso di tecnologie precedenti…. il problema è farlo capire a chi crede in qualsiasi cosa, pronti non si sa bene in nome di cosa, a fidarsi all’affabulatore e tuttologo di turno che trova ampio spazio per diramare sciocchezze (YouTube, Facebook, blog dove è possibile pubblicare di tutto e il contrario di tutto).

Aggiornamento: la vendita dell’oggetto è stata bloccata nel Regno Unito dalle autorità di difesa dei consumatori.