Assassin’s Creed Mirage disponibile su iPhone e iPad, ma va comprato subito

Pubblicità

Un altro gioco da console approda su iPone e iPad. Si tratta di Assassin’s Creed Mirage, già uscito su console Sony e Microsoft. Il porting, naturalmente, è reso possibile dalle spinto moltissimo sul piano dei videogiochi. Il problema, però, è il prezzo: avete pochi giorni per accaparrarvelo a metà prezzo.

Assassin’s Creed Mirage è disponibile solo su iPhone 15 Pro e Pro Max, non anche su iPhone 15 e 15 Plus come si ipotizzava precedentemente. E’, inoltre, compatibile con iPad Air dalla quinta generazione e sui modelli di iPad Pro con chip M1 o successivi.

P(r)ezzo da novanta!

Il gioco potrà essere scaricato gratuitamente, con una prova di 90 minuti. Successivamente, sarà necessario sborsare quasi 50 euro per acquistarlo. Fortunatamente, in occasione del lancio è scontato del 50%. Se volete giocarlo su iPhone e iPad è il momento dio acquistarlo.

Il titolo supporta la cross-progression, permettendo di riprendere il gioco su iPhone da dove lo si era lasciato su PC o console, a condizione di accedere a Ubisoft Connect.

Questa funzione è cruciale poiché il gioco è stato lanciato mesi fa su altre piattaforme, e i giocatori interessati potrebbero aver già iniziato a giocarlo, potendo così salvare i progressi fatti.

Mirage segna un ritorno alle origini della serie di Assassin’s Creed. Mentre le serie recenti come Odyssey del 2018 o Valhalla del 2020 hanno ampliato il concetto iniziale del gioco verso un’esperienza RPG open-world, Mirage torna allo stile di gioco classico e stealth.

Download su App Store

Chi è interessato ad Assassin’s Creed Mirage per iPhone può scaricarlo cliccando direttamente a questo indirizzo. Al momento è in sconto del 50%, mentre dopo il 20 giugno tornerà a prezzo pieno.