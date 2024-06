Usare l’Intelligenza Artificiale salvando la privacy è possibile con DuckDuckGo

Pubblicità

DuckDuckGo, l’azienda nota per l’omonimo motore di ricerca che ha fatto della privacy il suo obiettivo principale, mette a disposizione degli utenti una funzionalità gratuita che permette di interagire con quattro diversi modelli AI avanzati (es. GPT-3.5 Turbo e Claude 3 Haiku) con modalità sicure, proteggendo l’anonimato dell’utente.

In un post sul blog dell’azienda, DuckDuckGo spiega che la funzionalità non è più in beta, e che è offerto accesso ai modelli AI GPT 3.5 Turbo, Claude 3 Haiku di Anthropic, a due modelli open-source Meta Llama 3 e Mixtral 8x7B di Mistral, e altri ancora sono in arrivo. La funzionalità in questione (si parte da qui) è gratuita con dei limiti giornalieri. Gli utenti del motore di ricerca possono eventualmente disattivare la funzionalità attraverso le impostazioni.

A rendere diverso DuckDuckGo è l’attenzione per la privacy: le chat con le AI non vengono memorizzate sui server, e queste non possono essere sfruttate dai fornitori dei modelli AI per addestrare loro sistemi. DuckDuckGo interroga le AI per nostro conto, usando suoi indirizzi IP e non il nostro, obbligando i fornitori di AI a vedere le richieste come provenire da DuckDuckGo, senza poterle collegarle ad utenti specifici.

DuckDuckGo spiega ad ogni modo che i modelli usati potrebbero memorizzare le chat ma che non c’è modo di collegarle a noi; i fornitori di modelli AI potrebbero archiviarle temporaneamente ma non c’è modo di associarle a persone specifiche e i metadati verranno eliminati entro 30 giorni.

Come accennato, l’accesso alle chat privati con AI di DuckDuckGo è gratuito; vi sono dei limiti di utilizzo giornaliero e l’azienda sta prendendo in considerazione l’idea di offrire piani di accesso a pagamento, con limiti meno stringenti e accesso a modelli ancora più avanzati.

