Tesla licenzia oltre il 10% dei dipendenti nel mondo

Il mercato delle auto elettriche attraversa una fase di forte innovazione e competizione: anche l’apripista Tesla soffre vendite in calo e concorrenti dalla Cina: licenziamenti erano nell’aria da mesi e ora arrivano a partire da una email firmata Elon Musk, trapelata in rete poco dopo l’invio ai dipendenti.

Tesla licenzia oltre il 10% della forza lavoro globale: Musk non precisa ma si stima che attualmente Tesla impieghi circa 140.000 dipendenti, per questa ragione il totale potrebbe superare l’uscita di 14.000 dipendenti, probabilmente anche di più.

Nel messaggio l’imprenditore spiega che negli anni Tesla è cresciuta molto rapidamente, con una duplicazioni di ruoli nei vari stabilimenti nel mondo. Ora la società deve prepararsi per la nuova fase di crescita ottimizzando ogni aspetto e funzione, riducendo i costi e aumentando la produttività.

Elon Musk ringrazia i dipendenti uscenti e quelli che rimangono, avvisando questi ultimi degli importanti impegni in arrivo per rivoluzionare tre settori: auto, energia e intelligenza artificiale. Qui di seguito da electrek riportiamo il testo integrale tradotto dell’email di Elon Musk ai dipendenti Tesla:

«Nel corso degli anni siamo cresciuti rapidamente con numerose fabbriche in tutto il mondo. Con questa rapida crescita si è verificata una duplicazione di ruoli e funzioni lavorative in alcune aree. Mentre prepariamo l’azienda per la nostra prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell’azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività.

«Nell’ambito di questo impegno, abbiamo effettuato una revisione approfondita dell’organizzazione e preso la difficile decisione di ridurre il nostro organico di oltre il 10% a livello globale. Non c’è niente che odio di più, ma deve essere fatto. Questo ci consentirà di essere snelli, innovativi e desiderosi di affrontare il prossimo ciclo di fase di crescita.

Vorrei ringraziare tutti coloro che lasciano Tesla per il duro lavoro svolto nel corso degli anni. Sono profondamente grato per i vostri numerosi contributi alla nostra missione e vi auguriamo ogni bene per le vostre opportunità future. È molto difficile dire addio.

Per coloro che restano, vorrei ringraziarvi in anticipo per il difficile lavoro che resta da fare. Stiamo sviluppando alcune delle tecnologie più rivoluzionarie nel campo dell’auto, dell’energia e dell’intelligenza artificiale. Mentre prepariamo l’azienda per la prossima fase di crescita, la vostra determinazione farà un’enorme differenza nel portarci lì. Grazie».

Negli USA proprietari e fan Tesla segnalano notevoli miglioramenti nella guida autonoma FSD con il rilascio della versione V12 Supervised interamente basata su reti neurali: una Tesla ha guidato 20 km per portare il proprietario infartuato in sopedale. Tutte le imprese di Elon Musk da questa pagina, per le notizie Tesla invece da qui.