Asta selfie in alluminio con telecomando Bluetooth in offerta a 15,99 euro

Se siete alla ricerca di un asta per selfie da accompagnare al vostro smartphone specialmente con l’estate ormai nel pieno date un’occhiata a quella di Anker in sconto a 15,99 euro grazie ad un codice.

Con corpo in lega di alluminio robusto e leggero, quando chiusa misura appena 18 centimetri ma può essere estesa fino a ben 75 centimetri. Quest’asta per selfie offre anche un pulsante Bluetooth per controllare gli scatti direttamente dal manico: la batteria incorporata assicura fino a 20 ore di autonomia, per oltre 3.000 scatti con una sola carica.

La morsa permette di bloccare qualsiasi smartphone e phablet ed all’occorrenza può essere anche completamente rimossa per rivelare il classico attacco per accessori GoPro, utilizzato anche dalla gran parte delle action camere in commercio.

Questo selfie stick costa 20 euro ma usando il codice WRCY9X7C si pagherà soltanto 15,99 euro.