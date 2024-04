Audacity 3.5 salva i file audio sul Cloud e migliora loop e cambi tonalità

Audacity 3.5 è l’ultima versione di un noto e apprezzato software gratuito multipiattaforma (macOS, Windows, Linux) per l’editing audio che offre interessanti funzioni e che permette di registrare, riprodurre suoni in multitraccia, esportare e importare archivi WAV, AIFF e MP3.

L’applicazione integra funzioni di taglia, copia e incolla, offre un numero illimitato di annulla, può mixare diverse tracce e a queste è possibile applicare effetti vari. Non manca l’editor di ampiezza d’onda, una modalità spettrogramma personalizzabile e una finestra per l’analisi delle frequenze. Gli effetti già€ inclusi sono Bass Boost, Wahwah, Noise Removal e altri. È possibile sfruttare i plugin VST per equalizzazioni particolari, effetti, filtri e riverberi. Il programma è utile per chi ha bisogno di un’applicazione base per l’editing audio magari da abbinare a iMovie.

La versione 3.5 offre una funzionalità di salvataggio sul cloud che permette di salvare i file su audio.com (è necessario creare un account), utile per chi sfrutta più dispositivi e piattaforme, permettendo di passare da un sistema all’altro in fase di editing, condividendo e sincronizzando (in background) file con eventuali collaboratori ma anche per ripristinare versioni precedenti di un file (è una funzionalità espressamente prevista dal cloud) fino a un massimo di 5 salvataggi e con 2 GB di spazio di archiviazione gratuito nel cloud (se serve più spazio, i costi richiesti sono di 2,99$ al mese). In ogni caso è sempre possibile salvare i file in locale (sull’unità interna del computer).

Altra novità della versione 3.5 è l’individuazione automatica del tempo dei loop importati analizzando sia l’audio sia metadati; è supportato anche il Pitch shifting (alterare l’altezza del suono in modo controllato) in modo non distruttivo. Nell’elenco completo delle novità è indicata la rimozione di alcune funzioni di “nicchia”, poco usate dagli utenti, elemento che avrebbe permesso di rendere l’applicazione meno “opprimente” e accelerare lo sviluppo futuro.

La versione Mac di Audacity 3.5 richiede 10.14 o seguenti e si scarica da qui; sul sito dello sviluppatore sono disponibili le vecchie versioni, compatibili con i precedenti sistemi operativi.