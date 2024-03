Enscape 4 per Mac, il software per architetti pareggia le funzioni con l’applicazione Windows

Gli sviluppatori di Chaos hanno annuncia Enscape 4.0, affermando di avere uniformato le funzionalità in real-time su tutti i sistemi operativi.

“Gli architetti possono ora progettare in modo intuitivo su qualsiasi sistema operativo, utilizzando nuovi asset, elementi dell’interfaccia utente perfezionati e un efficace denoiser che consente di spingere i loro progetti ovunque desiderino”, riferiscono gli sviluppatori.

Diffuso in tutto il settore dell’architettura, Enscape è uno dei sistemi più semplici per visualizzare i dati CAD/BIM in tempo reale.

Ideale per le revisioni giornaliere, le demo live e il coordinamento con i clienti, Enscape consente di portare avanti i progetti grazie a feedback istantanei, offrendo agli architetti la possibilità di visualizzare il proprio lavoro in modo immediato con il 3D immersivo.

Enscape for Mac è sempre stato un plugin potente, ma fino ad oggi non ha mai raggiunto un livello di funzionalità così elevato come la versione per Windows.

Tra le novità dell’ultima versione (qui i dettagli), gli asset regolabili con arredi, abiti, veicoli e piante. Con il posizionamento dinamico degli asset è possiible scegliere, posizionare e modificare gli asset utilizzando la schermata di rendering di Enscape. Le modifiche saranno visibili in tempo reale e potranno essere applicate a più risorse alla volta.

Con il catalogo di asset personalizzati i team possono inserire asset personalizzati in Enscape per creare cataloghi più vari. È disponibile un editor per gli asset (gli asset personalizzati possono essere associati a colori, materiali e altri elementi chiave per adattarli ai diversi progetti) e con il Site Context gli architetti possono vedere come apparirà il loro edificio in loco, senza dover ricorrere alla modellazione topografica.

La Modalità BIM permette di cercare gli elementi singoli o aggregati di una scena, semplificando la ricerca visiva grazie ai dati BIM disponibili associati ad essa. Con le e

Note collaborative le richieste di modifica, i suggerimenti sui materiali e i problemi possono ora essere risolti con note live, con ovvi vantaggi in termini di ordine e immediatezza quando si lavora in team.

Più persone, più vegetazione animata

La libreria delle risorse di Enscape include trentadue personaggi per aiutare gli architetti ad aggiungere un entourage realistico agli ambienti 3D. Con una varietà di posizioni, abiti e accessori diversi tra cui scegliere, è possiibile illustrare rapidamente la funzione e le sensazioni di uno spazio per clienti e colleghi.

Enscape 4.0 aggiunge 178 nuove varianti di elementi di vegetazione, come alberi, arbusti e fiori che crescono in Messico e in varie aree desertiche. Ognuno di questi elementi può essere animato, rendendo più semplice l’aggiunta di folate di vento e il movimento degli alberi in qualsiasi paesaggio.

Altra novità è il upporto per Rhino 8.3: è stato realizzato un collegamento diretto da Rhino 8.3 a Enscape, rendendo la visualizzazione in tempo reale più accessibile a chi utilizza questo popolare strumento di progettazione.

Enscape 4.0 for Windows e Mac è disponibile per Revit, SketchUp, Archicad, Rhino e Vectorworks, con vari piani di abbonamento.

