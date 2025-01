Audi Q6 e-tron, offroad concept con assali a portale di nuova concezione

Pubblicità

In occasione del week-end di Coppa del Mondo di Sci alpino a Kitzbühel, in Austria, la Casa dei quattro anelli ha svelato Audi Q6 e-tron offroad concept, inedito prototipo dotato di due motori elettrici con una potenza complessiva di 517 CV, indicato come in grado di superare pendenze fino al 100% grazie agli assali a portale di nuova concezione.

Tra le peculiarità di questo concept, l’incremento di 16 centimetri dell’altezza da terra e l’allargamento delle carreggiate di 25 cm rispetto al SUV Audi Q6 e-tron.

Mentre gli assali a portale convenzionali comportano un aumento della coppia alla ruota di circa il 20-30%, complice la presenza di scatole di riduzione a ingranaggi tra i semiassi e i mozzi, la soluzione tecnica sviluppata da Audi promette un incremento della coppia alla ruota del 50%.

La velocità massima è limitata a 175 km/h – in linea con la vocazione da fuoristrada puro – ma al contempo diviene possibile superare pendenze sino a 45 gradi (ovvero del 100%).

Oltre a modifiche parziali ai leveraggi delle sospensioni, gli assali a portale comportano – come accennato – un sensibile incremento della coppia alla ruota che complessivamente, considerando il picco di 10 secondi, raggiunge il valore di 13.400 Nm, con un incremento totale di 4.400 Nm.

Il SUV full electric Audi Q6 e-tron, base tecnica dell’inedito prototipo, è il primo modello di serie realizzato sulla piattaforma premium elettrica PPE nonché il punto di riferimento della categoria per autonomia e potenza di ricarica.

