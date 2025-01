Laptop Strap trasforma il portatile in tracolla

Pubblicità

“Laptop Strap” è un gadget ideato da Todd Boss, “poeta, produttore cinematografico, paroliere e imprenditore” statunitense, e nella sezione del sito del produttore dedicata è indicata come la prima tracolla per i laptop.

La tracolla in questione è approvata TSA (Travel Sentry Approved) per le ispezioni del bagaglio in aeroporto ed è realizzata con un attacco adesivo (che a detta dee produttore è sicuro non lascia residui quando si rimuove) per tenerla in sede.

La parte che rimane attaccata al laptop (si collega in pochi minuti) prevede delle lamelle per la circolazione dell’aria (per impedire il surriscaldamento) e permette di aprire e chiudere lo schermo normalmente.

È disponibile con lembo in tre colori: black vegan leather (nero pelle vegan), nylon rosa e nylon grigi e in tre varianti (small, medium, large) e presenta un design classico e minimalista.

Secondo il venditore, il laptop è al sicuro, grazie alla forza e resistenza del collante (testato in laboratorio a uno sforzo di trazione fino a oltre 50kg).

La tracolla “S” è indicata come adatta a MacBook Air 11″ e 12″, quella “M” per MacBook 13″, MacBook Air 13″ e 15″, MacBook Pro 13″ 2012 e seguenti, MacBook Pro 14″ e 15″; la variante “L” è indicata come adatta per i MacBook Pro 16″. Tutti i modelli sono ovviamente adatti anche ad altri notebook. Il prezzo negli USA è di 49,99$ (circa 49 euro); non sappiamo se qualcuno importerà la bretella anche nel resto del mondo ma scegliendo la spedizione “economy internazional” basta aggiungere 14,95 euro per la spedizione in Italia.