Aumentano le spedizioni degli iPhone nell’ultimo trimestre, calano i dispositivi Samsung

Il mercato globale smartphone è cresciuto del 7% anno su anno arrivando a 323,2 milioni di unità spedite nel quarto trimestre (Q4) 2023 secondo dati di Counterpoint Research.

Stando a quanto riferisce la società che si occupa di ricerche, Apple nel periodo in esame è cresciuta del 2%, sorpassando Samsung e collocandosi al primo posto. L’azienda sudcoreana, nello stesso periodo, evidenzia un calo del 9% anno su anno, perdendo quota rispetto a Apple nel segmento premium, ma anche rispetto a Xiaomi nel segmento di medio livello, e i brand di Transsion (produttore cinese di telefoni) nel mercato entry-level.

Stando a quanto riferisce sempre Counterpoint, Apple e la cinese Huawei sono le aziende che guidano il mercato premium in crescita. La costante domanda di iPhone, in particolare nei mercati emergenti, quali India e MEA (Medio Oriente e Africa) guida la crescita della Mela. Per Huawei nel 2024 è previsto il mantenimento della forte presenza in Cina.

I dati di Counterpoint Research contrastano con la notizia di qualche giorno addietro riportata dalla China Academy of Information and Communications Technology, che parla di un forte calo del mercato in Cina, , invertendo la tendenza positiva osservata a gennaio. Secondo quessti ultimi dati le spedizioni di smartphone sono diminuite di oltre il 30% su base annua. Il totale delle spedizioni nel mese è crollato del 31,3%, arrivati a 14 milioni di unità. Per quanro riguarda gli iPhone, a febbraio in Cina sarebbero state spedite 2,4 milioni di unità, un dato inferiore del 31,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

