La videocamera smart Aqara E1 riprende a 360 gradi ed è compatibile Homekit

Aqara è un brand ormai noto all’interno del panorama della casa smart e tra le periferiche di maggior successo vi è certamente la telecamera di sicurezza E1. Scelta anche dagli utenti Apple per via del supporto a Casa di Apple. Al momento è pure in sconto su Amazon con coupon del 15%.

Con caratteristiche come la risoluzione 2K, la visione a 360° e notturna e il supporto per HomeKit, la camera E1 offre un livello alto livello di sicurezza e flessibilità.

La telecamera E1 è dotata di un sensore ad alta risoluzione da 2304 × 1296 pixel e un obiettivo f/2.0 grandangolare che assicura qualità dell’immagine anche nelle condizioni di luce più difficili. Grazie alla retroilluminazione a infrarossi da 940 nm è progettata per non disturbare il sonno durante l’uso notturno.

La telecamera E1 offre il pieno supporto per HomeKit Secure Video, inclusa la crittografia end-to-end e il riconoscimento locale, per garantire la massima sicurezza dei dati. Inoltre, con le scene Aqara Home, il meccanismo Pan&Tilt e altre funzionalità possono essere controllate da piattaforme di terze parti come HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT, offrendo ampia flessibilità nell’integrazione con altri dispositivi smart.

La telecamera E1 è dotata di una modalità di privacy automatizzata che può orientare l’obiettivo e disattivare la telecamera quando necessario, garantendo la massima riservatezza.

Ancora, la camera offre diverse opzioni di archiviazione come quella cloud crittografata di 24 ore che è inclusa senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, la telecamera supporta l’archiviazione su scheda microSD fino a 512 GB, per una registrazione in piena qualità, continua o attivata da eventi, con la possibilità di eseguire il backup su uno storage NAS compatibile con SMB3.

Vi ricordiamo che la telecamera viene venduta senza alimentatore: è sufficiente collegarla ad un alimentatore con cavo USB-C da 2 A.

Il prezzo al pubblico è di 59,99 € ma al momento su Amazon è possibile attivare un coupon sulla pagina di acquisto, che riduce il prezzo del 15%.

