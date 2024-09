Gli auricolari di Harry Potter sono in sconto a metà prezzo

Pubblicità

Per tutti i fan della saga di Harry Potter, al momento è in offerta una versione esclusiva degli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4: l’Edizione Limitata a Tema Harry Potter.

A differenziarli dalla versione normale è il design, che si distingue per il guscio nero opaco impreziosito dal logo dorato di Hogwarts in contrasto, con due bande dorate che decorano il coperchio. Anche l’interno della custodia riprende questa raffinata colorazione dorata mentre sugli auricolari, anch’essi neri, è stampato il celebre simbolo della cicatrice a saetta in oro: un richiamo immediato all’universo di Harry Potter.

Insieme agli auricolari, la confezione include un accessorio imperdibile: un porta-auricolari in finta pelle di colore marrone con dettagli incisi che ricordano i simboli iconici della saga – come la bacchetta magica, la scopa volante, gli occhiali tondi di Harry – e un grande boccino d’oro in rilievo.

Anche la scatola di vendita non delude: si presenta come un’elegante confezione cubica con lo stemma di Hogwarts impresso all’esterno, che si potrebbe perfino riutilizzare come portaoggetti o come elemento decorativo. In ottica di regalo non ci sarebbe neppure il bisogno di incartarlo per quanto fa figura già la sola scatola.

Per quanto riguarda le prestazioni, questi auricolari mantengono tutte le specifiche della versione normale dei Redmi Buds 4. Ne riepiloghiamo alcune: fino a 6 ore di autonomia con una singola carica, estendibili a 30 ore grazie alla custodia. Sono inoltre dotati di ANC (Cancellazione Attiva del Rumore) fino a 35 dB, Modalità Trasparenza e driver dinamici da 10 mm.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 136 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 59% andando a spendere intorno ai 55 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

