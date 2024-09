Gli auricolari Pokemon con custodia a tema a soli 14 €

Pubblicità

Ecco un paio di auricolari che nessun appassionato Pokémon dovrebbe farsi sfuggire: in questo momento infatti sono in offerta speciale a soli 14 €. Come dicevamo rappresentano un accessorio davvero speciale per gli appassionati della serie Pokémon che cercano un gadget unico e divertente.

Realizzati con un design che richiama lo stile degli AirPods, questi auricolari si distinguono per il loro colore giallo brillante e per lo stemma di Pikachu visibile sull’area piatta all’esterno che, per altro, essendo di tipo capacitivo, permette di gestire comodamente la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e interagire con l’assistente vocale, il tutto con un semplice tocco.

Un’altra caratteristica che li rende ancora più affascinanti è la custodia di ricarica, modellata come una sfera Poké. Oltre ad essere un omaggio al mondo Pokémon, la custodia permette di ricaricarli estendendo l’autonomia complessiva fino a 15 ore. Con una singola carica, gli auricolari offrono invece 3 ore di riproduzione continua.

Particolare la presenza della modalità a bassa latenza da 60 ms che rende questi auricolari ideali anche per il gaming o per la visione di video, riducendo al minimo il ritardo tra l’audio e l’immagine. I driver da 13 mm assicurano invece una qualità del suono ricca e profonda, sia che si tratti di musica, telefonate o contenuti multimediali.

Sono certificati IPX4, offrendo una resistenza sufficiente al sudore e agli schizzi d’acqua, e sono dotati di un pratico laccio da polso, che rende ancora più facile portare la custodia Poké sempre con sé.

Per finire questi auricolari emettono il verso di Pikachu in determinate situazioni, come l’accoppiamento Bluetooth, la ricezione di una chiamata o quando la batteria è quasi scarica. Questo piccolo tocco aggiunge un elemento di sorpresa e intrattenimento che i fan di Pokémon adoreranno.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 70 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 79% andando a spendere intorno ai 14 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.