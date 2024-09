Nintendo registra un dispositivo misterioso

Pubblicità

Parlando di Nintendo al momento i fan sono interessati solo alla presentazione o almeno all’annuncio di Switch 2: sembravamo esserci, quando negli scorsi giorni la multinazionale di Super Mario ha presentato un dispositivo misterioso per una registrazione commerciale obbligatoria in USA. È sembrato che il sogno degli appassionati stesse per avverarsi, ma purtroppo non si tratta di Switch 2.

Nel fine settimana, Nintendo ha presentato alla Federal Communications Commission (FCC) un nuovo dispositivo wireless misterioso, che non sembra essere la console Switch 2. Il dispositivo è denominato CLO-001, un numero che suggerisce l’introduzione di una nuova linea di prodotto, considerando che dispositivi come il primo Switch (HAC-001) e il DS (NTR-001) usavano codici simili.

La misteriosa registrazione di Nintendo riguarda quello che viene descritto semplicemente come un “dispositivo wireless,” senza menzionare che si tratti di una console di gioco o di un controller come il Joy-Con. Un diagramma incluso nei documenti mostra che l’etichetta FCC verrà apposta in un’area incassata sul fondo di un oggetto dalla forma quadrata con angoli arrotondati.

Dai documenti risulta anche che il dispositivo non include accessori indossabili, non ha una batteria integrata e funziona solo collegato a una fonte di alimentazione. Indizio che rema certamente contro una nuova console è anche il fatto che il dispositivo indicato come CLO-001 è piuttosto limitato dal punto di vista tecnologico: non supporta Wi-Fi a 5GHz o 6GHz, né Bluetooth, ma include un modulo Wi-Fi a 2.4GHz e un sensore mmWave a 24GHz.

Il dettaglio più interessante riguarda proprio il sensore a 24GHz, che potrebbe essere un sensore radar per tracciare movimenti o gesti, simile a quelli già visti in dispositivi come il Pixel 4 o i sensori di presenza Aqara per le smart home. Questi sensori possono rilevare quando qualcuno si avvicina al dispositivo, attivandolo automaticamente.

Il Wi-Fi del primo Switch era prodotto da Cypress Semiconductor, un’azienda acquisita da Infineon, che ora promuove le capacità dei suoi sensori radar a 24GHz. Questi possono rilevare oggetti fino a 100 metri di distanza e persino attraverso ostacoli, sebbene offrano una risoluzione inferiore rispetto ai sensori a 60GHz.

Cosa sarà mai?

La natura di questo nuovo dispositivo descritto nella registrazione Nintendo, dunque, rimane un mistero. Alcuni ipotizzano che possa trattarsi di un’interfaccia di controllo gestuale, di una nuova dock per attrazioni nei parchi a tema Super Nintendo World o addirittura del ritorno del dispositivo per il monitoraggio del sonno che Nintendo aveva tentato di sviluppare anni fa.

Altri suggeriscono che potrebbe servire per funzionalità di realtà aumentata, come il rilevamento di oggetti nel mondo reale per nuovi accessori di Mario Kart Live o un sistema simile a Pokémon Go. Le informazioni disponibili al momento sono poche, quindi resta tutto da scoprire. Ma con il prossimo lancio del Switch 2 all’orizzonte, le anticipazioni sono destinate ad aumentare.

