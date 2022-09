AVAKA BZ20 PLUS è l’urban city da 500W con sconto di 340 euro

AVAKA BZ20 PLUS è probabilmente la bici elettrica pieghevole di cui avete bisogno per affrontare il traffico cittadino. Snella e dal design davvero particolare, è al momento in offerta a 1169 euro, con possibilità di pagarla anche a rate. Clicca qui per acquistarla.

Si tratta di una urban bike con un telaio davvero snello e pieghevole, quindi adatta anche per tenerla in appartamento. Tra le sue principali caratteristiche offre un motore da ben 500W con una batteria da 48V/15AH. Questa combinazione offre una autonomia fino a 100 km, naturalmente in modalità pedalata assistita e con un manto stradale permissivo, senza troppe salite.

La velocità di punta della bici elettrica è di 25 km orari, il massimo consentito per la circolazione in strada dal nostro codice della strada. Naturalmente, arriva con 2 anni di garanzia, e supporto online.

Come già anticipato il motore è da 500W. Si tratta, naturalmente, di un motore senza spazzole e che garantisce una buona accettazione, potendo raggiungere la velocità di crociera massima, partendo da 0, in appena 4,9 secondi.

Da piegata la bici ha dimensioni di 90x50x79 cm, perfetta per il posizionamento in casa mentre ricarica. A proposito, ci sta circa 5 o 6 ore a raggiungere il 100% di batteria. Grandi gli pneumatici, che nella specie sono da 20×4.0, con la bicicletta che non rinuncia al comfort di guida grazie alla presenza di sospensioni frontali. Lato sicurezza, invece, sono presenti freni meccanici posteriori. La bici presenta anche il cambio Shimano a 7 velocità, batteria rimovibile e l’immancabile display LCD sul manubrio in grado di fornire tutte le informazioni più importanti sulla marcia.

AVAKA BZ20 PLUS solitamente ha un prezzo di listino di 1409 euro, ma attualmente la portate a casa con 240 euro di sconto, più un ulteriore sconto di 100 euro utilizzando il codice coupon NGN159G. Clicca qui per acquistare.