AZDOME M01 Pro, dashcam per auto a soli 34 euro su Aliexpress

Se volete aumentare la sicurezza della vostra auto con una telecamera che registri tutto quel che succede durante la guida e la tenga d’occhio anche quando viene lasciata incustodita, sfruttate la promozione in corso sulla dashcam AZDOME M01 Pro attualmente in offerta a 34 euro.

Questa dashcam è altamente performante: usa un processore Mstar8336 e una lente grandangolare con visione a 150° e f/2.0 su sensore CMOS da 1/2.9″ per poter registrare in alta qualità anche quando c’è poca luce. Sforna filmati in Full HD a 1080p in H.264 e li archivia sulla memoria interna (da 32 o 64 GB) oppure direttamente su microSD (massimo 64 GB).

E’ dotata di funzione di registrazione in loop con cancellazione automatica dei file più vecchi, in modo da tenere sempre in memoria le ultime ore di registrazione. Ha anche una funzione di visione notturna e può monitorare l’auto anche quando viene parcheggiata per 24 ore consecutive, avviando automaticamente la registrazione quando il veicolo viene urtato (c’è un sensore che tiene d’occhio i movimenti dell’auto).

Incorpora anche uno schermo IPS da 3″ dal quale poter vedere tutte le registrazioni sul momento senza doverle scaricare altrove.

La dashcam AZDOME M01 Pro si fissa al parabrezza con la ventosa inclusa in dotazione e l’alimentazione la riceve dalla batteria dell’auto: anche in questo caso nella scatola c’è sia il caricatore da 2.4 A con spia accendisigari, sia il cavo (lungo 3 metri e mezzo).

Con guscio in lega di zinco e policarbonato, come dicevamo al momento è in sconto: invece di 161,10 euro la pagate 34 euro.

