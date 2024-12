Aggiornare da soli l’SSD del Mac Studio possibile grazie ad azienda indipendente

Pubblicità

Sin dai primi teardown dei Mac Studio presentati nel 2022 era inizialmente emersa la potenziale possibilità di aggiornare l’unità SSD da soli, ma successivamente si era compreso che il sistema non riconosce nuove unità SSD installate dall’utente a causa di un blocco software di Apple.

Un’azienda francese denominata Polysoft ha tempo addietro avviato su Kickstarter un finanziamento collettivo per creare Studio Drive, SSD indicati come pensati per “appassionati e professionisti della riparazione” che vogliono aggiornare da soli le unità SSD dei Mac Studio. La campagna sulla piattaforma di crowdfunding ha avuto successo e nel sito web dedicato al progetto ora si afferma che non solo l’azienda è impegnata nel produrre le prime schede vendute su Kickstarter, ma sta anche lavorando alle prime schede che dovrebbero rendere possibile aggiornare da soli i Mac mini con chi M4 e i Mac mini con M4 Pro.

Le schede in questione permettono di disporre di unità SSD fino a 8TB, vantano velocità di 7,4GB/s, aspettativa di vita estremante lunga (ciclo di vita di 14000 TBW), protezione da sovratensioni e sono garantire 5 anni. L’installazione di queste unità non è semplicissima: non basta sostituire l’unità, avviare il Mac in modalità recovering e reinstallare sistema operativo e applicazioni ma bisogna disporre di un secondo Mac da collegare con un cavo all’altro e ripristnare la macchina target con l’utility Apple Configurator (applicazione pensata per distribuire dispositivi come Mac, iPhone, iPad, ecc.

Lo YouTuber Luke Miani mostra un video come si procede per l’installazione e spiega che Polysoft vuole offrire unità da 8TB per 799$ (i prezzi ufficiali non sono, al momento noti). Se confermato, sono prezzi decisamente inferiori a quelli richiesti da Apple (+2400$ per l’unità da 8TB).