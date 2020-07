Back to School 2020, AirPods in regalo se compri Mac o iPad

Apple ha attivato l’iniziativa Back to School 2020 permettendo a studenti o insegnanti di iusufruire di uno sconto promozionale acquistando Mac o iPad che rientrano nell’iniziativa e ottenere un paio di AirPods con custodia di ricarica, AirPods con custodia di ricarica wireless o le AirPods Pro.

Nella tabella qui sotto trovate i prodotti idonei e lo sconto promozionale. I “clienti idonei” sono quelli che possono effettuare acquisti sull’Apple Store settore Education e comprendono personale docente e non docente, studenti e genitori. Apple spiega che i “clienti idonei” sono:

Dipendenti di istituti di istruzione di ogni ordine e grado: sono idonei tutti i dipendenti di istituti di istruzione pubblici e privati in Italia.

Studenti nel ciclo di istruzione superiore: sono idonei gli studenti già iscritti o ammessi a università pubbliche o private in Italia.

Genitori di studenti nel ciclo di istruzione superiore: sono idonei i genitori che effettuano l’acquisto per conto dei propri figli già iscritti o ammessi a università pubbliche o private in Italia.

Non è consentito effettuare acquisti sull’Apple Store settore Education per conto dell’istituto o a scopo di rivendita. Apple spiega ancora che il MacBook Air 13″ 2019 non è idoneo per questa offerta. L’acquisto di prodotti ricondizionati e di resi in scatola aperta venduti “tali e quali” non dà diritto a usufruire dell’ offerta.