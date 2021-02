Bang & Olufsen Level è lo speaker progettato per durare decenni

Si parla di uno dei marchi di culto del settore audio e video, noto per la qualità elevata e anche per prezzi sostenuti, ma il nuovo Bang & Olufsen Level promette molto più perché il costruttore lo presenta come un dispositivo progettato e costruito per durare decenni. In un settore in cui le tecnologie cambiano rapidamente e le batterie agli ioni di litio hanno una vita utile limitata, Bang & Olufsen Level propone un design modulare per le componenti principali, incluso il modulo di comunicazione wireless e streaming, oltre che per la batteria e altre parti ancora.

Questo si traduce in una maggiore facilità per l’utente di sostituire personalmente la batteria, così come il modulo wireless, oltre a una maggiore facilità di riparazione anche per i tecnici. Look e design sono in controtendenza, con una grande griglia superiore in legno pregiato e inserti in metallo che ricreano l’aspetto di un dispositivi Hi-Fi del passato.

All’interno invece troviamo componenti di ultima generazione che assicurano connettività Bluetooth e Wi-Fi, supporto per Apple AirPlay 2, Google Cast e anche Spotify Connect. Ci sono tutti gli standard e le tecnologie oggi più diffusi, ma in futuro il modulo wireless streaming si potrà aggiornare o anche sostituire per supportare anche standard e tecnologie oggi inesistenti.

Stesso discorso per alimentazione e batteria. Bang & Olufsen Level può suonare a volume medio con una autonomia di 16 ore: all’interno un sistema avanzato di gestione di consumi e alimentazione riduce sempre al minimo i consumi. Quando la batteria è scarica si può collegare la presa magnetica dell’alimentatore esterno per ricaricare la batteria. Accumulatore che può essere sostituito dall’utente quando arriva a fine vita.

Per assicurare la riproduzione di audio e musica di qualità viene impiegato un set di 5 speaker: due woofer da 4 pollici, uno driver full range da due pollici e due tweeted da 0,8 pollici. Per Bang & Olufsen Level il costruttore assicura qualità top e distorsione al minimo.

Può essere utilizzato sia in orizzontale, appoggiato su tavoli e scaffali, oppure anche in verticale, anche appeso al muro: a seconda dell’installazione lo speaker riproduce musica a 180 gradi oppure a 360 gradi. Grazie ai sensori di prossimità e di luce, lo speaker saluta l’utente quando gli si avvicina e regola la luminosità dei pulsanti touch in base alla illuminazione esterna.

Bang & Olufsen Level è disponibile in due versioni diverse a partire da 1.249 euro oppure da 1.499 euro in base ai materiali e colori dello chassis. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bang & Olufsen sono disponibili a partire da questa pagina, invece per tutte le notizie dedicate agli accessori audio si parte da questa pagina.