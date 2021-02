Sfida tra iPhone 12 Pro Max e Galaxy S21 Ultra nel confronto fotografico

I due smartphone top di gamma del momento sono Apple iPhone 12 Pro Max e Samsung Galaxy S21 Ultra. Sono i due telefoni più costosi delle rispettive linee a dividersi mercato e appassionati, perché sia Apple che Samsung hanno riposto proprio nel modello più costoso le migliori tecnologie in fatto di fotografia. Ma chi scatta meglio tra i due?

Occorre rilevare che grazie ai continui miglioramenti nell’hardware e nella fotografia computazionale, la qualità raggiunta nella fotografia su smartphone è talmente elevata che per la maggior parte degli utenti le differenze tra i modelli top sono trascurabili. In ogni caso per i super appassionati di foto e video, i professionisti e anche semplici curiosi da alcuni anni a questa parte il metodo più gettonato per stabilire chi sia il vincitore è quello di realizzare un confronto alla cieca.

La procedura è stata resa celebre dallo youtuber statunitense Marques Brownlee pubblicando gli stessi scatti realizzati con terminali diversi ma senza indicare il modello dello smartphone, chiedendo poi agli utenti dei social di scegliere le foto preferite: il nome del terminale vincitore viene annunciato solo alla fine in base ai voti degli utenti.

In questo articolo riportiamo invece il test alla cieca alternativo realizzato dal sito web statunitense MacRumors: chi lo desidera può guardare il filmato che riportiamo qui in basso, lungo circa 10 minuti, per scegliere gli scatti preferiti e poi scoprire di quale terminale si tratta. Per chi invece non vuole o non ha tempo di guardare l’intero video può semplicemente proseguire nella lettura di questo articolo.

Per il confronto fotografico tra iPhone 12 Pro Max e Galaxy S21 Ultra, si è deciso di fotografare la stessa scena con entrambi gli smartphone, senza alcuna app e senza modificare i parametri fotografici. Un punta-e-scatta con ciascuno, in modo da poter valutare al meglio non solo la qualità finale degli scatti, ma anche come si comportano in fatto di analisi e comprensione della scena al fine di impostare automaticamente i parametri migliori per l’acquisizione della foto.

Nella galleria fotografica trovate gli scatti accoppiati due a due ed etichettati con le lettere A e B. Quelle con la lettera “A” sono le fotografie scattate con iPhone 12 Pro Max, mentre le immagini contrassegnate all’angolo dalla lettera “B” sono state acquisite con il Galaxy S21 Ultra. Sono state messe a confronto anche la modalità Ritratto e la modalità Notte offerta da ciascuno dei telefoni, oltre alle prestazioni dei singoli obiettivi.

Nel confronto fotografico vanno prese in esame soprattutto le differenze di temperatura del colore, di gestione delle alte luci, la nitidezza nelle foto ritrattistiche e, per quanto riguarda i video, stabilizzazione e tremolii. Va detto che entrambi i telefoni offrono il massimo della tecnologia fotografica per smartphone attualmente esistente: sono in grado di tirare fuori il meglio dalla maggior parte delle situazioni quindi molto spesso una foto è da considerarsi migliore dell’altra soltanto in base ai propri gusti personali.

Va detto che il Galaxy S21 Ultra offre quattro obiettivi anziché tre: c’è l’ultra-grandangolare da 12 MP, il grandangolo da 108 MP con autofocus laser e due teleobiettivi da 10 MP. In più rispetto a iPhone 12 Pro Max c’è lo Space Zoom, che è un’opzione fotografica che combina uno zoom ottico con uno zoom digitale 100x. Una funzione equivalente sugli iPhone di quest’anno non c’è: nessuno dei nuovi telefoni può ingrandire così tanto una scena. Il Galaxy S21 Ultra offre anche una distanza minima di messa a fuoco migliore che gli consente di effettuare degli scatti macro ravvicinati, cosa che al momento la serie 12 di iPhone non è in grado di fare.

Altre differenze tra i due modelli che esulano però dal contesto fotografico sono la presenza della S-Pen sul Galaxy S21 Ultra, la ricarica wireless inversa per le cuffie e un sensore per la scansione delle impronte digitali sotto al display, tutte funzioni di cui si è già sentito parlare tra indiscrezioni e brevetti Apple e che forse troveremo in una delle prossime generazioni di iPhone.

Tornando al confronto fotografico, gli algoritmi che usa Apple per l’analisi del cielo virano verso tonalità blu e fredde nelle fotografie di giorno. Le fotografie, secondo MacRumors, risultano più vivaci, mentre le foto scattate dal Galaxy S21 Ultra offrono colori più piatti. E’ interessante però notare che nessuno dei due rispetta con fedeltà i colori reali.

Per quanto riguarda invece nitidezza e chiarezza più o meno si equivalgono, anche se in alcune situazioni particolari e con alcuni oggetti (come per esempio i bicchieri) iPhone pare faccia più fatica. Notevoli invece le differenze per quanto riguarda la modalità Notte, a favore di iPhone, perché Galaxy S21 Ultra esagera con la saturazione nelle scene in cui c’è una illuminazione artificiale con tonalità calde, sia in foto che in video, dove entrambi offrono più o meno una tecnologia di stabilizzazione simile.

