Baseus 65W, la Power Bank mostruosa da 30.000 mAh PD in offerta

Se siete alla ricerca di una batteria portatile che sia in grado di risolvere tutti i vostri problemi, allora probabilmente avrete trovato ciò che cercavate. La batteria portatile Baseus da 30.000 mAh, è pronta per ricaricare pure il vostro Macbook. Al momento in offerta a poco più di 50 euro, grazie al codice sconto S56ABB0DD1DEB001. Cliccate qui per acquistarla.

Naturalmente, facile capire quale sia la caratteristica fondamentale di questa power bank. Si tratta della sua capacità nominale, da ben 30000 mAh. Propone tre ingressi e cinque output, che permetteranno di ricaricare simultaneamente tre dispositivi, anche se dotate di differenti specifiche in uscita, quindi ottimizzate per i diversi dispositivi di cui si è in possesso.

In particolare, il primo ingresso di tipo C TRE Ingresso ha specifiche 5V/3A, 9V/3A, 12V/3 A, 15 V/ 3A, 20V/3A a 60 W (USB C PD 3.0). Il secondo ingresso, micro USB di 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5 a 18 W. Un ultimo, invece, a 5V/2,1 A. Come già anticipato, dispone di 5 output, con le seguenti specifiche:

Uscita Tipo C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A a 65 W (USB C PD 3.0 QC3.0);

USB 1/2/3/ Uscita 5V/3A a 15 W;

Uscita USB 4: 5V/4,5A, 4,5V/5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A a 30W (SCP QC3.0)

Con queste specifiche, la Power Bank permette di ricaricare, tramite USB-C PD, rapidamente iPhone 11 e seguenti, mentre con l’uscita a 65 W è possibile ricaricare Macbook dotati di connettività USB-C, ma anche Surface Pro e notebook con USB tipo C.

PEraltro, non spaventi la grande capacità della power bank: per ricaricarla saranno necessarie circa 3 ore, un tempo assolutamente congruo con la potenza che è in grado di erogare.

Al momento la si può acquistare in sconto a 52,82 euro grazie al codice sconto S56ABB0DD1DEB001 da inserire nel carrello poco prima di finalizzare l’acquisto. Cliccate qui per acquistarla.