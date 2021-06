Baseus CRBX01, mini-frigo da viaggio in offerta a 106,93 euro

La stagione delle vacanze è cominciata e per godersi a pieno le giornate più calde, oltre al riposo, c’è bisogno di freschezza: un modo per ottenerne un po’ è quella di avere sempre con sé un mini-frigo da viaggio per riporre gli alimenti essenziali che si desiderano gustare alla giusta temperatura. Al momento il modello Baseus CRBX01 si compra in offerta a 106,93 euro.

Questo mini-frigo è molto particolare innanzitutto per come si presenta: invece del classico parallelepipedo bianco e poco appetibile dal punto di vista del design, sembra un televisore del futuro. Le forme sono arrotondate, i piedi sono realizzati in legno e ben levigato e sulla facciata frontale c’è un oblò in parte oscurato che permette di dare uno sguardo a quel che c’è dentro il mini-frigo senza doverlo aprire. Questo è molto importante perché consente di evitare tutte quelle aperture che andrebbero inevitabilmente ad abbassare, seppur di poco, la temperatura interna.

La capacità è pari a 8 litri, il che vuol dire che ad esempio possono entrarci otto lattine da 330 ml di qualsiasi bevanda. Presenta due scompartimenti, di cui uno più piccolo sulla parte superiore, che consente così di separare alcuni alimenti da altri. Grazie ai componenti di nuova generazione, questo mini-frigo può raggiungere una temperatura interna vicino allo 0°C: una volta collegata la spina di alimentazione, la raggiunge in circa un’ora e mezza, mentre da quando si scollega la spina, raggiunge la temperatura ambientale in un’ora (questi numeri, lo precisiamo, riguardano test condotti in un ambiente la cui temperatura è di 25°C).

Baseus CRBX01 consuma 60 Watt ed è silenzioso. Presenta una maniglia sulla parte superiore che permette di trasportarlo o anche solo spostarlo con facilità: il peso si aggira intorno ai tre chilogrammi e mezzo e le misure sono pressapoco di 26 x 29 x 28 centimetri. Chi vuole comprarlo, come dicevamo, lo compra in offerta a 106,93 euro, quindi risparmia il 10% rispetto al prezzo di listino, pari a 118,34 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.