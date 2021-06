Lo smartphone di Leica Leitz Phone 1 è uno Sharp Aquos R6 ribattezzato

Dopo la lunga collaborazione con Huawei e il più recente rilascio dello Sharp Aquos R6, Leica lancia il proprio smartphone: annunciato in una conferenza stampa a Tokyo, prende il nome di Leitz Phone 1, ed è il primo smartphone a marchio Leica, esclusiva Softbank quando verrà lanciato a luglio.

Il produttore di fotocamere non ha paura di ammettere che il suo Leitz Phone 1 è in realtà un Aquos R6 ribattezzato, notizia non certamente negativa, considerando l’ottimo design del terminale, unito alla qualità della camera Leica.

Leica Leitz Phone 1, che prende il nome dal marchio originale di Leica, condivide un linguaggio di design simile con le sue iconiche fotocamere e viene fornito completo di un Leica Red Dot più un copriobiettivo circolare magnetico, come segnala Engadget. Invece di un retro in pelle, il dispositivo sfoggia una copertura in vetro nero opaco da abbinare al corpo metallico “Leica silver”, con uno spessore di 9,5 mm e un peso di 212 grammi.

Proprio come Aquos R6, Leica Leitz Phone 1 propone una camera con sensore da 1 pollice da 20 megapixel per la sua fotocamera principale con apertura f/1.9, insieme a una fotocamera selfie da 12,6 MP sull’altro lato. Il display è un IGZO OLED da 6,6 pollici e offre una risoluzione di 2.730 x 1.260 pixel, nonché una frequenza di aggiornamento variabile di 240Hz tramite l’inserimento di frame neri per ridurre il motion blur, quindi in realtà è un 120Hz.

All’interno è spinto da un processore Qualcomm Snapdragon 888 e 12 GB di RAM, con una ROM di 256 GB, il doppio di Aquos R6; peraltro, è possibile espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB tramite lo slot per schede microSD. La batteria è generosa, da 5.000 mAh, e il terminale gode di un grado di resistenza alla polvere/acqua IP68.

Leica Leitz Phone 1 si basa su Android 11, e presenta una interfaccia utente “in gran parte monocromatica” personalizzata da Leica. Non sorprende che l’app della fotocamera offra una modalità “Leitz Looks” per catturare foto in bianco e nero, che dovrebbe accontentare i fan di Leica. A parte questo, l’interfaccia sembra in gran parte simile a quella di Android stock.

Per ora, Leitz Phone 1 è un'esclusiva Softbank in Giappone e viene proposto a circa 1.700 dollari, poco meno di 1.420 euro. I preordini iniziano il 18 giugno e il dispositivo sarà disponibile a fine luglio. Non ci sono ancora notizie sulla disponibilità internazionale.