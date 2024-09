IFA 2024, Baseus oltre la ricarica con cuffie e telecamere di sicurezza

Pubblicità

A IFA 2024 è presenta Baseus, marchio che conta 300 milioni di utenti nell’elettronica di consumo, che per l’occasione svela i suoi ultimi prodotti nel campo della ricarica, e non solo.

Tra le prime novità c’è la serie Nomos. Il primo di questi dispositivi è Nomos 5-in-1 Desktop Charger, un caricatore da scrivania piuttosto particolare, perché è il primo al mondo a integrare un cavo retrattile e un caricatore wireless Qi2, permettendo così di caricare fino a cinque dispositivi contemporaneamente.

In evidenza anche la serie PicoGo, con il caricatore rapido PicoGo 45W, compatto e leggero, in grado di offrire una ricarica rapida da 45W, caricando iPhone e terminali Samsung fino a 1,5 volte più velocemente rispetto al caricatore originale da 30W. Il caricatore punta tutto su compatibilità universale e grazie a un migliorato sistema di dissipazione del calore, carica facilmente e in sicurezza una vasta gamma di dispositivi.

Prodotti Audio

Non solo caricatori: Baseus propone anche le sue soluzioni audio per un suono immersivo, sempre assicurando la massima praticità. In fiera il marchio presenta le sue cuffie Bowie 30 Max Noise Cancelling, con tecnologia di riduzione del rumore.

Si tratta di cuffie pieghevoli e compatte, che supportano la tecnologia audio spaziale con tracciamento del movimento della testa, creando un’esperienza sonora 3D cinematografica. Offrono fino a 65 ore di autonomia e riducono il rumore esterno fino al 96%, grazie al sistema di cancellazione attiva del rumore (-45dB).

Telecamere di Sicurezza

Il costruttore quest’anno ha deciso di accelerare anche nel campo della sicurezza domestica, con priorità assoluta sulla privacy. In questo contesto presenta la telecamera da esterno N1 Plus, che offre una nitidezza in 2K HD e un ampio angolo di visione di 145 gradi.

Oltre a una batteria che dura fino a 270 giorni e la visione notturna a colori, la telecamera include uno zoom digitale 8X per catturare dettagli fino a 8 metri di distanza. Gode di certificazione TÜV Rheinland EN303645 e CCPA, così che i dati utente restino sempre protetti.

Sempre in questo contesto Baseus espone anche la S1 Pro Outdoor Dual Camera, dotata di tecnologia solare avanzata e risoluzione 3K HD. Con una batteria integrata da 13.500mAh e un sistema di visione notturna avanzato. I prodotti Baseus sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

