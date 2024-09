Samsung vuole AI per tutti, in ogni dispositivo a IFA 2024

Pubblicità

Samsung torna sul palco di IFA per celebrare i 100 anni di innovazioni della manifestazione e presentare la sua visione “AI for All”, ovvero “AI per Tutti”: la presentazione ha evidenziato l’impegno dell’azienda nel democratizzare l’intelligenza artificiale, consentendo a un maggior numero di persone di trarre vantaggio dai suoi utilizzi.

Il concept “AI for All” è stato illustrato durante la conferenza in due capitoli “L’AI incontra il mondo” e “L’AI incontra te”, durante i quali l’azienda e i propri partner hanno evidenziato il ruolo cruciale dell’AI, presentata come in grado di migliorare la qualità della vita degli utenti, strumenti che possono arricchire la vita di tutti.

Il produttore vanta a catalogo vari prodotti dotati di intelligenza artificiale, dai dispositivi mobile, agli elettrodomestici fino ai sistemi di intrattenimento. Samsung prevede che entro la fine del 2024, ci saranno 200 milioni di dispositivi Galaxy potenziati dall’intelligenza artificiale nelle mani degli utenti.

In questo contesto, fondamentale è ritenuto l’ecosistema SmartThings, in continua espansione, che connette oggi oltre 500 milioni di dispositivi, permettendo un controllo senza soluzione di continuità di tutti i prodotti del marchio dotati di AI: dalla gestione del riscaldamento, al controllo delle funzioni degli elettrodomestici sia da casa sia da remoto, fino alla navigazione sulle TV.

Da una ricerca paneuropea del produttoee, risulta come solo il 15% delle persone dichiari di avere una piena comprensione di come l’AI possa essere adottata nella vita quotidiana, sebbene il 66% sia alla ricerca di funzioni che permettano di avere più tempo per sé stessi, elemento indicato come un’evidente opportunità per le funzioni AI messe in campo.

Dopo IFA, verrà lanciato l’aggiornamento del sistema operativo, One UI 6.1.1, che renderà disponibili su Galaxy S24, Z Fold5 e Z Flip5 funzioni di intelligenza artificiale di Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, come “Traduzione Live” e “Cerchia e Cerca”.

One UI 6.1.1 includerà anche nuove applicazioni per la creatività e la connessione. Tra queste, “Bozza su Immagine” permette agli utenti di dare vita alle proprie idee attraverso immagini generate a partire da un semplice disegno, e “Studio Ritratti”, che permette di creare un avatar personalizzato da utilizzare online.

Proiettori, notebook e altri prodotti

In occasione di IFA 2024, Samsung introduce i proiettori Premiere 7 e 9, Galaxy Book5 Pro 360 e Galaxy Book4 Edge da 15 pollici.

I proiettori Premiere 9 e Premiere 7 vantano risoluzione 4K e audio coinvolgente su schermi fino a 130 pollici. Anche questi vantano funzionalità AI, tra cui l’Upscaling, che migliora i contenuti, e Vision Booster, che regola automaticamente luminosità e contrasto per la visione ottimale in varie condizioni di luce.

Galaxy Book5 Pro 360 sfrutta processori Intel Core Ultra e offre funzioni di produttività che sfruttano l’AI. Interessante il Galaxy Book4 Edge da 15 pollici, prodotto in collaborazione con Qualcomm, alimentato dal processore Snapdragon X Plus, promettendo prestazioni e durata prolungata della batteria. L’NPU del chip Qualcom consengte di sfruttare funzionalità avanzate, combinando le funzionalità dei PC Copilot+ con Galaxy AI.

Sul palco dell’IFA sono state presentate anche gli ultimi televisori Samsung. Dal 2015, Tizen OS ha alimentato centinaia di milioni di smart TV. A partire da quest’anno, tutti i nuovi TV AI di Samsung, insieme ad alcuni modelli 2023, riceveranno aggiornamenti garantiti di Tizen OS per sette anni. Questo assicura la possibilità di continuare a fruire di innovazioni e connettività migliorata su tutti i dispositivi.

Gli schermi Neo QLED 8K AI di Samsung promettono esperienza visiva migliorata grazie ai processori NQ 8 AI Gen 3. Questi sfruttano reti neurali – otto volte di più rispetto al passato – e, combinati con funzionalità di intelligenza artificiale, promettono un’esperienza di suono e immagine di alta qualità.

Le novità di The Frame e Art Store sono state presentate ad IFA con l’annuncio di diverse nuove partnership. Oltre alle collaborazioni con la casa di design finlandese Marimekko e con Jean-Michel Basquiat, l’azienda sudcoreana ha presentato una collezione di 12 capolavori del surrealista belga René Magritte. Queste collaborazioni consentono agli utenti di mostrare nelle loro case opere d’arte, aggiungendo un tocco di magia all’ambiente quotidiano.

Samsung ha anche annunciato il lancio del nuovo Samsung Music Frame in collaborazione con Wicked, il film prodotto da Universal Pictures. Questo speaker wireless è stato lanciato all’inizio di quest’anno; grazie ai woofer integrati e alla tecnologia Dolby Atmos, Music Frame si adatta in modo intelligente all’acustica della casa.

La cornice musicale in edizione limitata dedicata a Wicked viene fornita con due art del film e una immagine esclusiva (disponibile solo come parte della cornice musicale in edizione limitata) delle protagoniste Glinda ed Elphaba, insieme agli autografi dei personaggi e a un certificato di autenticità.

Sempre in tema AI, gli elettrodomestici Bespoke AI ora offrono un controllo vocale migliorato grazie all’aggiornamento di Bixby. L’aggiornamento di Bixby è in grado di comprendere più comandi in una sola frase, di richiamare il contesto precedente, eseguire comandi continuativi per risposte personalizzate e fornire risposte a domande relative ai prodotti.

Sul versante accessibilità, Samsung ha ideato una funzione di apertura automatica dello sportello su alcuni modelli di lavatrici e frigoriferi, in modo che gli utenti possano aprire le porte con un tocco leggero. Un recente aggiornamento consente di aprire la porta semplicemente dicendo “Apri la porta del frigorifero”, anche senza comandi di attivazione come “Ciao Bixby”.

Sul palco a IFA, Samsung ha svelato Bespoke AI Laundry Combo, ora in lancio in Europa. Questa lavatrice e asciugatrice All-in-One è un elettrodomestico che ottimizza gli spazi e il ciclo di lavaggio e di asciugatura combinati rientrando in classe A. Queste prestazioni sono ottenute grazie a una tecnologia di asciugatura a pompa di calore, che – a detta del produttore – asciuga i capi in modo rapido, delicato ed efficiente a temperature più basse.

Gli elettrodomestici Bespoke AI permettono inoltre di risparmiare sui costi legati al consumo di energia grazie alle funzioni Optimal Scheduling e Optimal Charging. Queste funzioni consentono di ritardare l’avvio di un ciclo di lavaggio e di ricarica al fine di evitare le ore di punta e ridurre i costi energetici, se combinate con tariffe convenienti.

Tutti gli articoli sulle novità IFA 2024 sono nella sezione dedicata, invece per le notizie dedicate all’intelligenza artificiale si parte da qui.