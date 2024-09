Solo 28,99€ per la batteria con cavi integrati che carica tutto, anche il Mac

Pubblicità Nelle batterie esterne non è facile inventare qualche cosa di nuovo, a Veger ci riesce spesso. Dopo avere lanciato la batteria camaleonte che ricarica di tutto, ecco questo powerbank che ha due cavi integrati e che è in grado di ricaricare senza bisogno di portarsene dietro uno, anche un computer come un MacBook Pro che costa solo 28,99 € grazie ad un codice. La batteria è molto particolare per diversi motivi. Il principale è che si tratta della prima batteria con cavo a nostra conoscenza che, come accennato, veramente “plug and play” capace di ricaricare un portatile. In pratica ve la mettete nella borsa e la collegate direttamente alla porta USB-C alla quale potrà fornire ben 100W. La capacità di 25mila mAh significa una capacità da 96 Whr, in pratica il massimo possibile per essere trasportata in aereo e quanto serve per ripristinare interamente la batteria di quasi tutti i Mac portatili. Solo il MacBook Pro da 16″ potrebbe non essere ricaricato totalmente. Da notare che il cavo USB-C può essere usato anche per ricaricare la batteria stessa alla ragguardevole potenza di 60W. Basteranno due ore per riavere la batteria interamente carica usando un caricabatterie di potenza adeguata. A dimostrazione che si tratta di una batteria pensata per il mondo Apple c’è anche un altro cavo integrato, questa volta con connettore Lightning. Usando tutte e due i cavi si possono avere 130W di potenza di ricarica combinata. In pratica si ricaricano insieme vecchi e nuovi iPhone, iPad, Mac senza portarsi mai dietro un singolo cavo. Come se questo non bastasse abbiamo anche una porta USB-A e una porta USB-C che potrete usare (questa volta con cavo) per tutto quel che vi pare. C’è anche un LED che ci dice qual’è la capacità residua. La batteria Veger, ciliegina sulla torta, costa molto meno di altre batterie con pari numero di porte, pari capacità e pari potenza. Di listino viene 39,99 €, la trovate già in sconto a 35,99 € ma usando il codice POWER0909 la pagate solo 28,99 euro. Ci sono batterie da 10mila mAh, senza cavo da 20W di uscita che costano di più… Click qui per comprare

MacBook Air 15 pollici con 16 GB di Ram, perfetto per tutto al minimo storico, 1799€ Su Amazon la versione da 16 GB del nuovo MacBook Air M3 da 15" scende al minimo storico: disco da 512 Gb a 1799 euro, risparmio del 12%

