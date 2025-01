Gli artisti emergenti che secondo Shazam si faranno notare nel 2025

Pubblicità

A fine novembre 2024 Shazam ha ufficialmente superato i 100 miliardi di brani riconosciuti dal lancio del servizio nel 2002, equivalenti a 12 brani identificati per ogni persona sulla faccia della terra. Ora il servizio ha svelato quelli che, a duo dire, saranno 50 artisti emergenti che, in base ai dati di Shazam recensiti dai redattori, dovrebbero essere le rivelazioni dell’anno.

Si tratta di una selezione globale e diversificata, proveniente da 26 Paesi e che spazia dall’Indie-Rock al Drill britannico. Di seguito i primi 10 artisti che, secondo Shazam, si faranno notare nel 2025 (sezione Dance), con la relativa descrizione:

ALSO ASTIR – Electronic – Macedonia del Nord

Prima di adottare l’attuale pseudonimo all’alba degli anni 2020, Haris Ajrulahi ha pubblicato un paio di EP di house melodica per Armada Music, l’etichetta di Armin van Buuren. Con il nuovo nome ALSO ASTIR, il musicista macedone esplora un sound più morbido che incorpora vaporose trame folk e un delicato falsetto. Architettato in collaborazione con i producer Yotto e AVIRA e lanciato lo scorso aprile, ‘Forget’ ha portato fin dalla sua uscita vibrazioni da festival nelle classifiche Shazam di tutto il mondo e soprattutto in Germania, attuale residenza dell’artista.

Joe Hunt – Garage – Regno Unito

Veterano del panorama speed garage britannico di fine millennio, Joe Hunt ha una certa dimestichezza con i groove pesanti e i campioni vocali accelerati che hanno reso grande la scena bassline negli anni 2020. Un recente incontro in pista con le sue note è stato sufficiente a convincere il producer e DJ di Birmingham a dare un tocco personale a ‘Up To No Good’, sfacciato inno del 1996 dei Porn Kings. A un quarto di secolo dall’inizio della propria carriera, il guru del dancefloor ha scatenato un autentico uragano stroboscopico che ha letteralmente dominato l’estate, conoscendo un picco in agosto, quando ha scalato le classifiche di Shazam in Nuova Zelanda e nel Regno Unito.

Khathapillar – Amapiano- Sudafrica

Nato Katleho Ramalefane a Botshabelo, la più grande municipalità della provincia sudafricana di Free State, Khathapillar ha messo le dita sui tasti bianchi e neri a 12 anni, si è innamorato dell’amapiano, stile locale di musica deep house a trazione pianistica emerso alla fine degli anni 2010, e ha imparato a produrre durante la pandemia, nel periodo del lockdown. Il grande exploit (e il debutto su Shazam) è arrivato lo scorso maggio con ‘Diqabang’, pezzo in sesotho realizzato con la posse che comprende Sol Phenduka, Smash SA e il cantante Kamoh Xaba.

Marasi – Dance – Grecia

Attivo nella produzione di musica dance da vent’anni, Marasi si ispira da sempre a nomi amati nell’infanzia quali Faithless e Everything But the Girl e ha pubblicato i primi brani su etichette prestigiose come l’italiana d:vision e l’olandese Spinnin’ Deep. È stato però il singolo ‘Opera’, omaggio all’afrohouse ricco di delicate melodie e intricate programmazioni di batteria, a far impennare nel periodo tra la primavera e l’estate del 2024 il volume di Shazam del DJ e producer greco, rimasto nella classifica del proprio Paese per più di metà dell’anno.

TR3NACRIA – Dance – Italia

Con un nome mutuato dalla parola greca che significa “a tre punte” e che è anche l’antico toponimo della loro Sicilia, i TR3NACRIA hanno debuttato su Shazam nel 2023, trascorrendo cinque settimane nelle chart greche con il brano di ispirazione afrohouse ‘Sikulambele’, in collaborazione con Lizwi. L’anno scorso, la versatile tech-house del trio mascherato ha ufficialmente sfondato e quattro tracce sono apparse nelle classifiche Shazam francesi, che per svariati mesi hanno visto spopolare ‘La Foule (Le Monde Mix)’ con StereoKilla, personale interpretazione di un classico di Édith Piaf.

Nu-La – Dance – Regno Unito

DJ e producer tendono a monopolizzare i riflettori, ma a volte è la voce a determinare l’anima di un brano. La cantante britannica Nu-La ha iniziato a scrivere canzoni con la chitarra acustica, per poi debuttare nella dance nel 2023 con l’inno filter disco ‘Out of My Depth’ di CHANEY. Dotata di una potenza degna di una diva della house anni ’90, è diventata una delle figure più richieste della club, partecipando a tracce recenti di DubVision, Example e Benny Benass

Prophecy – Techno – Spagna

Se vanta indubbiamente un retaggio prestigioso nel campo della musica dance, Barcellona non ha tuttavia prodotto molte superstar dell’EDM. Il duo spagnolo Prophecy vuole ribaltare la situazione con tracce poderose pensate per i sound system dei festival. Trascorsi gli ultimi anni a scalare i vertici di etichette come Armada e Spinnin’ Deep, la coppia ha infine pubblicato collaborazioni importanti, quali ‘My City’ con Tiësto, nominata canzone ufficiale dell’EDC Las Vegas 2024, e ‘Kill The Vibe’ con David Guetta e MORTEN: entrambi i brani hanno registrato un volume significativo di Shazam in Europa e America del Nord lo scorso anno.

Quentro – Dance – Turchia

Nonostante l’origine turca, il sound di Quentro è internazionale e attinge tanto all’afrohouse melodica quanto al pop latino contemporaneo. Registrato all’anagrafe col nome di İsmail Büyüktatlı, il producer ha iniziato ad affinare il proprio stile a partire dal 2017, ma la svolta è arrivata con ‘Perreo’ del 2024, un mix rilassato di house melodica e ritmi dembow realizzato in collaborazione con i colleghi e conterranei Tuna e Kuntay Cevizci che al momento della sua uscita, lo scorso giugno, lo ha sospinto nel radar di Shazam.

VXSION – House – Brasile

Il producer brasiliano VXISION è stato catapultato sotto i riflettori grazie all’arioso bootleg di ‘Sweet Disposition’ dei Temper Trap, suonato per tutto il 2023 da nomi quali Black Coffee, Keinemusik e Tiësto, prima di venire ufficialmente pubblicato nel 2024. Il più grande successo finora ottenuto dal richiestissimo remixer è stato tuttavia ‘Amana’, un umorale brano tech-house realizzato nel 2024 con il collega e connazionale Maz, che alla sua uscita in aprile si è piazzato al n. 1 della classifica di Beatport e ha trascorso più di sette mesi in quella greca di Shazam.

WITH U – Dance – Germania

Formato dai produttori tedeschi Marlon Wenck e Philip Blau, il duo WITH U si è fatto notare nel marzo del 2024 con il primo singolo ‘Karibu’: con il suo riff di synth e il testo in lingua keniana kikuyu, l’ipnotico brano afrohouse è rimasto per ben cinque mesi di fila nella classifica Shazam italiana. Come a dimostrare che non si tratta di fortuna da principianti, la coppia ha successivamente pubblicato una serie di brani capaci di crescere col tempo, facendo di nuovo impennare il volume di Shazam a luglio con ‘Alive’, collaborazione con Albert Breaker e mohalizer.

Nei giorni seguenti saranno indicati gli artisti per i generi “Latina”, “Paese/Rock”, “Pop” e “Hip-Hop/R&B”.