Batteria magnetica anche con uscita USB-C, solo 32,50 € grazie ad un coupon

Se state cercando una batteria comoda da usare con gli ultimi iPhone con Magsafe o magari per AirPods, andate su Amazon dove trovate a 32,50 euro la Baseus Powerbank magnetica.

Si tratta di una batteria da 6.000 mAh che promettono fino a 19 ore di autonomia aggiuntive ad un iPhone 13 o 14. Si tratta di una batteria magnetica che si applica al dorso di un iPhone (o anche di un altro dispositivo) e lo ricarica senza fili.

Una delle caratteristiche di punta di questa soluzione è la sua estrema compattezza: l’azienda è riuscita a rimpicciolire i componenti producendo una batteria che è molto più piccola di quelle che offrono la stessa capacità. Complessivamente infatti misura poco meno di 10 x 6 centimetri e lo spessore è di appena 1,4 centimetri.

La seconda caratteristica di cui tenere conto è che la batteria ricarica anche attraverso una porta in uscita da 20 Watt perfetta per un iPhone o un altro dispositivo. Nello stesso tempo la batteria è in grado di ricaricare un altro dispositivo in wireless, ad esempio degli auricolari.

La batteria a sua volta si ricarica con un caricabatterie 20W PD o superiore e supporta anche la ricarica pass-through.

La batteria Baseus è in vendita su Amazon, costa 36,18 euro ma se applicate il coupon nella pagina la pagate 32,50 €.