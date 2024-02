Caccia al cavo, ecco i sei migliori USB da comprare su Amazon

Cavi utili, cavi in sconto, cavi per tutti. Su Amazon c’è praticamente tutto quello che vi serve. Il problema è scegliere. Macitynet ha già un articolo in cui vi guida alla scoperta di tutti i migliori cavi per i vostri usi e gusti; questa che leggete è invece una guida ai migliori acquisti di oggi: sei prodotti che per varie ragioni sono il meglio della giornata e che possono soddisfare, ciascuno in maniera diversa, varie esigenze.

Li abbiamo selezionati in base al prezzo, al rapporto tra qualità e prezzo e alla loro funzionalità. Nonostante il mondo USB-C sia oggi prevalente, restano in mezzo tante sfumature e differenti esigenze. Ne abbiamo tenuto conto per compilare questo elenco…

Ricordatevi che i prezzi che trovate nei titoli sono i prezzi reali. Sotto alla descrizione trovate infatti il prezzo tracciato da Amazon ma che no tiene conto degli sconti e dei coupon che invece noi abbiamo calcolato.

USB-C low cost, Baseus Minimalist 100W a 6€

I cavi USB-C sono oggi una esigenza universale e lo sono anche per il mondo Apple. Non solo praticamente tutti i prodotti “da tasca” di più recente generazione, inclusi gli Airpods Pro e gli iPhone 15, hanno un connettore di questo tipo, ma esso è indispensabile per ricaricare o collegare dispositivi a Mac e iPad. I cavi USB-C sono economici ma oggi quello da comprare se si guarda al costo è il Minimalist di Baseus. Costa solo 6 euro grazie ad un coupon e ha tutto quel che vi serve: lungo un metro, guaina rinforzata e ricarica rapida fino a 100W. In pratica potete ricaricare anche un MacBook Pro molto velocemente grazie ad esso. Ovviamente è anche perfetto per sincronizzare un iPhone 15 oppure per collegare un disco esterno anche se la sua velocità è di solo 480 Gbps.

Il cavo definitivo: Deko Thunderbolt a 16,87€

Se vi serve il cavo definitivo, il meglio che potete comprare è il Deko Thuderbolt. Questo cavo fa praticamente tutto anche se l’aspetto più importante per chi legge, probabilmente, è la velocità di trasmissione dati. Si tratta di un Thunderbolt 4 (o USB-4). Questo significa che è in grado di gestire un flusso dati fino a 40 Gbps, il massimo possibile per un Mac o per tutte le macchine con porte USB-4. Con queste specifiche è anche in grado di supportare la porta USB-C degli iPhone 15 Pro alle loro massime prestazioni che sono 10 Gbps. In più carica a 240W, il massimo possibile per un cavo USB-C. Oltre a questo, visto che scala verso il basso, si adegua a tutte le specifiche immaginabili. Un cavo simile comprato da Apple costa 80€, questo vi costa 16,87 €, grazie al coupon da 2 euro.

Il cavo vecchio stile: Raviad USB-C su Lightning a 6,99€

Tra tanta modernità non si deve dimenticare le persone che hanno ancora oggi un iPhone o un iPad o magari anche degli Airpods con porta Lightning. È per tutti costoro che abbiamo scandagliato il negozio Amazon per andare alla ricerca del miglior cavo possibile al miglior prezzo possibile. Lo abbiamo individuato nel Raviad Lightning che tante volte abbiamo presentato in sconto e che oggi costa solo 6,99€, un prezzo molto basso se si parla, appunto, di un cavo Lightning. Raviad è uno dei migliori produttori nel settore e ha messo la sua esperienza in questo accessorio che ha una lunghezza abbondante (1,2 metri), connettori in metallo e rivestimento in maglia intrecciata.

Il cavo vecchissimo stile: Raviad USB-A su Lightning a 6,99€

Volendo fare ancora un ulteriore passo indietro, per volontà o per necessità, in fatto di modernità, ecco un cavo che non solo ha un connettore Lightning su un lato ma il connettore USB-A sull’altro lato. Questo cavo è indispensabile per chi ha un Mac di vecchia data o magari un caricabatterie molto datato. È il caso di chi ha comprato un iPhone o un telefono Android molto tempo fa e ha sempre usato il caricabatterie che ha trovato nella confezione. Questo cavo, parlando di iPhone, pur garantendo la massima compatibilità, ha il difetto di non ricaricare lo smartphone velocemente ma come detto qualcuno dovrà pure fare necessità virtù…

Il ponte tra due mondi: Rampov USB-A su USB-C a 4,90€

Perché presentare un cavo USB-A su USB-C come questo di Rampov? Semplice: chi ha un vecchio Mac o, magari, un’automobile con le porte USB-A o un vecchio caricabatterie come farebbe a ricaricare un iPhone o un qualunque telefono con porta USB-C? O si ricorre ad un adattatore o a un cavo come questo che rappresenta una sorta di ponte tra due mondi. Rampov, come tutti gli altri produttori che abbiamo selezionato in questo articolo, rilascia accessori di qualità e anche questo cavo, nonostante il prezzo molto modesto, è tale. Ha un rivestimento in Nylon, resistente a nodi e strappi e l’utilizzo giornaliero ed è testato oltre 20.000 inserimenti. Lo pagate solo 4,90€ grazie ad un coupon.

Eleganza universale: Native Union Belt Cable Duo a 20€

Questo che vi presentiamo di Native Union è il più costoso tra i cavi di oggi e questo avviene e questo per tre motivi: il produttore è molto importante, il cavo è realizzato con materiali pregiati e infine è un cavo che fa per due, permette di collegare sia gli iPhone con porta Lightning che tutti gli altri telefoni con porta USB-C. Si tratta del cavo ideale per chi ha diversi dispositivi magari cuffie Airpods e un iPhone 15 oppure un iPad e un iPhone con porta Lightning o deve ricaricare un iPhone e un Android con porta USB-C. La ricarica sarà, aspetto importante, sempre alla massima velocità. Tra gli altri dettagli il design molto curato e il fatto che è eco-friendly visto che il rivestimento è al 100% in PET riciclato come il suo cinturino è in pelle riciclata al 75%. Anche le plastiche son riciclate.

