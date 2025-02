Batteries mostra la carica di ogni dispositivo collegato a Mac

Pubblicità

Prima di ogni cosa verificare la carica della batteria dello smartphone perché se finisce quella finisce tutto, ma a seconda dell’utilizzo, occorre verificare anche la carica del Mac, di iPad, degli auricolari andando a rintracciarli in giro per casa o ufficio: l’utility Batteries per Mac in super sconto dell’80% risolve sia il controllo che le brutte sorprese.

Per gli utenti che possiedono più dispositivi Apple è una benedizione perché l’utility mostra il livello di carica delle batterie di tutti i dispositivi collegati al Mac. Questo significa iPhone, iPad, AirPods ma anche cuffie, auricolari e dispositivi Bluetooth di altri marchi.

La visualizzazione avviene in due modalità principali: in stile e formato widget nel centro delle notifiche del Mac, oppure con una finestra più compatta e meno invasiva, a partire da un click sull’icona di Batteries nella barra menu del Mac. Comodo avere sempre sottocchio in un colpo solo lo stato di carica della batteria di tutti i dispositivi che ci interessano.

Non dovremo più andare in giro per casa per controllarli personalmente, ma sopratutto Batteries visualizza sul Mac tramite notifica quando un dispositivo necessita di ricarica. Questo oltre che pratico, evita brutte sorprese, come quando bisogna uscire al volo salvo scoprire solo all’ultimo che la batteria non è messa bene.

Il prezzo di listino dell’utility Batteries è di 10,25 dollari, circa lo stesso importo in euro. Questo software è in sconto speciale a solamente 2$ invece che 10,25$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 Dollari di software per Mac, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale.

