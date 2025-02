Donemax Disk Clone, meno di 2 euro per il software Mac che clona i dischi

Pubblicità

Donemax Disk Clone è una utility per Mac che consente di clonare il disco di avvio del Mac e ripristinare una copia esatta del sistema, funziona utile in caso si voglia ripartire subito con l’esatta copia del disco di partenza fatta alla data del backup oppure testare l’upgrade del sistema operativo su un disco esterno potendo tornare a quello di partenza custodito sul disco oiriginale.

L’applicazione funziona su Mac con macOS 10.9 o seguenti, ed è compatibile anche con i Mac più recenti, inclusi quelli con chip ARM (M1, M2, M3, M4) e T2, incluso macOS Sequoia e seguenti.

L’utility è indicata come sicura al 100% (non viene toccato nessun dato nel disco di origine) e non richiede competenze: basta indicare disco sorgente (l’unità da usare per la copia) e il disco destinazione. Il disco creato è avviabile ed è un complemento perfetto da abbinare alle copie con Time Machine, ideale per ripristinare un sistema a una determinata data, completo di applicazioni, configurazioni, preferenze e dati vari.

Sono ovviamente supporti dischi rigidi, unità SSD, drive RAID, ecc. È supportata la funzione “Disk Copy” (la copia completa da un disco partenza a un disco destinazione), la creazione di immagini-disco (file DMG o ZIP con all’interno tutto il contenuto del disco originale), e la funzione “OS Clone” (per clonare il disco di avvio su un disco esterno e rendere quest’ultimo avviabile).

L’utility è comoda anche per eseguire la migrazione verso un nuovo Mac, avviando Impostazione Assistita o l’utility Assistente Migrazione sul nuovo e indicando come drive quello clonato per migrare i dati da un backup (utile per migrare gli account utente e le applicazioni).

Donemax Data Recovery costa normalmente 49,95$. Questo software è in sconto speciale a 2$ invece che 48,95$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 Dollari di software, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale.

