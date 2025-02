Con Mission Control Plus diventi mago del multitasking su Mac

Pubblicità

Il sistema operativo del Mac è talmente ricco di funzioni di serie che spesso una funzione particolare può sfuggire per lungo tempo, ma una cosa è certa: gli utenti macOS che usano abitualmente Mission Control non potrebbero mai farne a meno e l’utility terze parti Mission Control Plus (con sconto 70% BundleHunt a solo 3 dollari) aggiunge più controlli e funzioni in grado di fare la differenza nel multitasking.

In un colpo solo Mission Control visualizza le miniature di tutte le finestre e delle app aperte su Mac, una panoramica che permette di riconoscere al volo il documento o la pagina web desiderata, anche quando sono seppelliti sotto montagne di app e finestre.

Anche se è una benedizione per gli utenti che devono gestire più app in contemporanea, da quando esiste Mission Control Apple non ha introdotto molti cambiamenti e novità.

Mission Control Plus viene in soccorso con un’app compatta e leggera da eseguire, assolutamente non invadente perché dimostra la sua presenza solo con una piccola icona nella barra menu del Mac. Una volta installata permette all’utente non solo di visualizzare le miniature delle finestre ma anche di chiuderle, introducendo un pulsante X ad hoc.

L’utente si muove tra le miniature sempre con il mouse, ma con Mission Control Plus si hanno a disposizione alcuni comandi tramite scorciatoia da tastiera che velocizzano ulteriormente il multitasking. Grazie alle combinazioni del tasto Command + una lettera è possibile ridurre una finestra per rispedirla nel Dock, chiudere una finestra, oppure terminare l’esecuzione del software.

Apprezzata da anni, l’utility Mission Control Plus è proposta al prezzo di listino di 10,25 dollari, all’incirca lo stesso importo in euro: grazie alla promozione BundleHunt è possibile acquistare la licenza a vita di questa utility con uno sconto di circa il 70% a solamente 3 dollari.

Se acquistate fino 30 Dollari di software per Mac, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale.

Le altre offerte software per Mac

Tra gli altri software in promozione su BundleHunt vi abbiamo già segnalato: