Con DisplayBuddy il Mac controlla la luminosità di qualsiasi monitor esterno

Indipendentemente dalla marca e dal modello del vostro monitor, l’utility DisplayBuddy permette di gestire la luminosità e, se dotato di speaker, anche il volume direttamente da Mac. Si tratta di una funzione pratica per i proprietari di portatili Mac che collegano il computer a uno o più monitor terze parti, come per esempio per la postazione di casa e ufficio.

Così invece di raggiungere i controlli del monitor, si ha tutto a portata di mouse nella barra dei menu del Mac. Lo sviluppatore dichiara che DisplayBuddy è stato testato con un’ampia gamma di monitor dei principali marchi, inclusi Acer, Asus, BenQ, Dell, LG e Samsung funzionando senza problemi con la maggior parte dei modelli.

La possibilità di controllare e di salvare le impostazioni di luminosità in preset da richiamare al volo con un click, torna utile anche per gli utenti che desiderano regolare la luminosità tra più monitor in contemporanea nelle postazioni multi-display.

Non solo: sempre dall’utility DisplayBuddy e direttamente da Mac l’utente può anche cambiare la visualizzazione tra le diverse sorgenti di input del monitor, passando per esempio tra HDMI, DisplayPort, USB-C e così via: si può persino spegnere il monitor dal Mac.

Tutte queste funzioni e anche quelle di un vero e proprio telecomando completo su Mac sono disponibili anche per i monitor smart di Samsung con i modelli delle serie M5, M7, M8 e ViewFinity S9. Infine con DisplayBuddy l’utente può controllare da Mac persino la luminosità di monitor e display AirPlay, Sidecar e DisplayLink.

Il prezzo di listino per questa apprezzata utility è di 18,99 dollari, circa lo stesso importo in euro. Questo software è in sconto speciale a 3$ invece che 18,99$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 Dollari di software per Mac, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale.

