MacPilot, meno di 3 euro per l’utility che permette di attivare funzioni nascoste di macOS

macOS è un sistema operativo di derivazione UNIX e in quanto tale molte funzionalità sono disponibili dalla linea di comando (via Terminale) e non a tutti note. Dal Terminale di macOS è possibile attivare e disattivare opzioni che consentono, ad esempio, di visualizzare file nascosti, disabilitare il suono di avvio, aggiungere spazio nella visualizzione a ventaglio del Dock, cambiare il formato di salvataggio degli screenshot e molto, molto altro.

MacPilot è una utility che, mediante una interfaccia di semplice uso, permette di richiamare vari comandi e modificare tutta una serie di impostazioni, per molte delle quali Apple non offre specifiche opzioni nelle Preferenze / Impostazioni di Sistema.

Gli sviluppatori riferiscono che è possibile sloccare decine e decine funzioni “segrete”, o meglio non direttamente accessibili del sistema operativo. L’utility in questione fa parte di una lunga lista di sofwarre inclusa in una promozione di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, è una sorta di coltellino svizzero che permette di accedere alla modifica e alla personalizzazione di numerosi aspetti dell’interfaccia e di macOS, opzioni normalmente attivabili via riga di comando o con complesse configurazioni, semplicemente con un menù.

Questo mago di UNIX traduce per noi comandi complessi per,ettendo di fare cose come disabilitare le animazioni del sistema operativo, riflessi e trasparenze o cancellare le cache. Varie funzioni cosnentono anche di personalizzare il sistema per renderlo più sicuro o più in linea con le nostre esigenze.

Utilizzando l’interfaccia grafica di questa utility possiamo per esempio bloccare il Dock per evitare che vengano modificati contenuti o posizioni degli elementi, bloccare o abilitare le varie funzioni contenute nei menu, disabilitare Taglia dal menu del Finder e tanto, tanto altro ancora. Gli strumenti offerti da MacPilot per intervenire sul funzionamento del Mac sono numerosi e superiori rispetto a qualsiasi altra utility di questo tipo.

Dall’interfaccia di MacPilot possiamo intervenire su moltissimi aspetti e funzioni del sistema operativo, dal funzionamento, all’aspetto del Finder, per passare al funzionamento dei dischi, dalla Rete, alle funzioni di avvio del Mac, dai registri di sistema al Dock ed Exposé, ai font, alle impostazioni delle applicazioni di serie i con il computer e così via.

MacPilot costa normalmente 29,95 $ ma è in sconto speciale a 3$ invece che 29,95$ in quanto parte del BlackFriday Bundle. Se acquistate fino 30$ di software avrete pure uno sconto di 3$.