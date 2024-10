Con MovieMator il montaggio video è per tutti, ora a soli 4$

Pubblicità

Vlogger e videomaker, ecco il software di editing che fa per voi, ma anche per chi più semplicemente ama condividere i momenti speciali della propria vita: MovieMator Video Editor, un potente strumento che semplifica il processo di montaggio video, è in offerta speciale su BundleHunt.

Il suo primo punto a favore è l’interfaccia intuitiva. Anche i principianti possono iniziare a montare i loro video in pochi minuti: un video per un progetto scolastico, un evento familiare o un canale YouTube, non ha importanza: questo software vi guida passo dopo passo, rendendo il montaggio un’esperienza piacevole e senza stress.

MovieMator Video Editor offre inoltre una vasta gamma di funzionalità avanzate: si va dal taglio e l’unione delle clip all’aggiunta di effetti visivi e transizioni appariscenti, permettendo persino sovrapporre tracce audio per dare vita ai propri progetti. Con strumenti di regolazione della velocità è inoltre possibile creare effetti slow-motion o accelerare le riprese per aggiungere dinamicità alla scena.

L’app supporta risoluzioni fino a 4K oltre che una vasta gamma di formati video, audio e di immagine, potendo così lavorare con i file senza alcuna complicazione.

E una volta completato il progetto, è possibile esportarlo con un solo clic scegliendo il formato più adatto per la piattaforma di condivisione, sia essa YouTube, Vimeo o un altro social media.

La promozione

Potete acquistare MovieMator in offerta speciale a 4 $ invece che 29,99 $ approfittando del BlackFriday di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete un ulteriore sconto di 3 $ sul totale.

Tenete presente che quella in vendita non solo è la licenza originale ma è anche una licenza a vita, ciò significa che potrete utilizzare l’app senza limitazioni nel corso degli anni.

Per installare MovieMator serve almeno macOS 10.10 o successivi. Quella in promozione è la versione 3.2.0 e si può attivare su un numero indefinito di Mac.

Partite da questa pagina per comprare MovieMator e per scoprire gli altri in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: