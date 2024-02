Beats Solo 4, primi indizi scovati in iOS 17.4 beta

Ancora una volta una versione beta di iOS svela in anticipo un nuovo prodotto sul quale Apple sta lavorando e che potrebbe essere introdotto presto: le cuffie Beats Solo 4

Ricodiamo che Apple ha rilasciato la Release Candidate (quella che diventerà probabilmente la versione ufficiale) dell’aggiornamento a iOS 17.4, versione del futuro sistema operativo di iPhone atteso per tutti la prossima settimana e che includerà varie novità, comprese quelle che riguardano il nuovo regolamento europeo Digital Markets Act DMA.

“Spulciando” il codice della Release Candidate di iOS 17.4 sono stati individuati riferimenti alle cuffie Beats Solo 4, lasciando immaginare che queste arriveranno a breve. Secondo il sito statunitense 9to5Mac le cuffie in questione avranno un design simile alle Beats Studio Pro presentate lo scorso anno.

Beats (marchio controllato da Apple) non aggiorna Beats Solo da tempo: l’ultima variante è stata presentata a settembre 2016 contemporaneamente alla prima generazione di AirPods. Queste cuffie di Beats sono state le prime a sfruttare il chip Apple W1, semplificando configurazione e uso con dispositivi Apple diversi, offrendo un raggio d’azione più ampio e meno perdite di connessione.

Le attuali Beats Solo3 Wireless sono indicate come in grado di regalare “un suono ricco e avvolgente”, vantano fino a 40 ore di ascolto, funzioni per rispondere alle chiamate e prendere il controllo, supportano audio spaziale e sono compatibili con dispositivi Apple e Android.

La ricarica di Beats Solo3 Wireless avviene tramite porta micro USB; sulle nuove sarà ovviamente sfruttato USB-C. Secondo le anticipazioni Beats Solo 4 saranno disponibili nelle colorazioni nero, blu e rosa; è prevista anche l’integrazione di controlli Press to Mute/Unmute, oltre ai consueti controlli per ricevere chiamate, gestire la musica e attivare Siri.

Recentemente Apple e Beats, nell’ambito di una collaborazione con Major League Soccer (MLS), hanno presentato cuffie esclusive per otto club MLS e altre ancora arrievranno per ulteruori club in futuro.

Le otto società calcistiche per le quali saranno disponibili le cuffie Beats personalizzate, sono: Atlanta United, Columbus Crew, Inter Miami, LAFC, Nashville SC, NYCFC, St. Louis City SC, e Toronto FCC. I giocatori che militano nella Major League Soccer saranno protagonisti di campagne di marketing sia di Beats, sia della MLS.

Tutti gli articoli su cuffie, auricolari, speaker e accessori audio sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.