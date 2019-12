Belkin BOOST UP, caricabatterie wireless consigliato da Apple: solo 29,99 €

Se vi serve un caricabatterie wireless per il vostro iPhone (ma anche per un Android) potete dare una occhiata alla nostra selezione dei migliori di fine 2019, oppure andare direttamente su Amazon per comprare BOOST UP, il caricabatterie consigliato da Apple per i suoi iPhone che oggi vi costa solo 29,94 euro.

Macitynet l’ha provato in questa sua recensione che l’ha trovato efficiente e funzionale. È anche costruito con materiali di alta qualità ed è certificato dal consorzio QI, questo è garanzia di un perfetto funzionamento, senza riscaldamento eccessivi e rispetto delle specifiche dichiarate. Nel caso del mondo Apple questo tappetino ricarica a 7,5W che è il massimo della potenza assorbibile via wireless da un iPhone. Il funzionamento è semplicissimo: un LED verde fisso indica quando lo smartphone è allineato correttamente con il tappetino ed è in ricarica. Il Tappetino di ricarica wireless BOOST UP dispone di un indicatore LED arancione, che comunica il rilevamento di un oggetto estraneo o il non corretto allineamento del telefono. BOOST UP è stato progettato per funzionare anche con le custodie leggere in plastica fino a 3 mm .

Questo accessorio è uno dei migliori del mercato, nato apposta, o quasi, per gli iPhone, come spiega anche Belkin sul suo sito. Fornisce l’esatta energia massima che un iPhone di ultima generazione (da iPhone 8 in su) è in grado di assorbire ed è garantito per il suo funzionamento dal fatto che, come abbiamo appena scritto, è consigliato da Apple che lo mette in vendita anche sul suo negozio on line. Questo significa che il suo funzionamento è garantito anche in caso Apple modificasse qualche cosa del suo software.

Il costo di questo tappetino di ricarica è sempre stato intorno ai 50 euro. Ora Amazon lo presenta, attraverso un venditore terzo ma con spedizione Amazon Prime (quindi tutte le garanzie Amazon) a 29,94 euro; è il prezzo di un caricabatterie cinese che non ha certamente le stesse garanzie che offre Belkin grazie al suo rapporto con Apple.

Click qui per comprare