Prezzo Apple Watch 10, In Italia da 459 euro

Apple pubblica i prezzi italiani di Apple Watch 10, anche se al momento è attivo soltanto il pre ordine. I nuovi smartwatch della Mela saranno disponibili a partire dal 20 settembre prossimo. Si parte da 459 euro, ma ecco tutti i prezzi di tutte le varianti.

Il modello più economico è Apple Watch 10 GPS da 42 mm con cassa in Alluminio, finitura opaca o lucida con vetro Ion-X. La versione da 46 mm con le stesse caratteristiche, invece parte da 489 euro. Se si desidera acquistare il modello GPS+ cellulare, invece, si dovranno sborsare 579 euro per la variante da 42 mm e 609 euro per la versione da 46 mm.

I prezzi sono invariati se si sceglie un cinturino in Gooma o in tessuto, così come identici anche se si sceglie la novità Sport Loop, leggero con chiusura book and loop.

Un po’ più caro, con listino di partenza di 509 euro per la variante 42 mm solo GPS è il modello con cinturino a maglie magnetico, che nella versione da 46 mm diventano 539 euro. Stessi prezzi per i cinturini Solo Loop intrecciato. Queste ultime due varianti di cinturini accrescono il prezzo dei modelli 42 mm GPS+ Cellular a 629 euro ( o 659 euro nella versione 46 mm GPS+Cellular).

Apple Watch 10 in Titanio

Se si opta per la versione in titanio, invece, i prezzi partono da 809 euro, disponibile solo in versione GPS+Cellular. Questo prezzo è riferito alla variante da 42 mm, mentre Apple Watch 10 in Titanio da 46 mm parte da 859 euro.

Prezzi Apple Watch 10 Alluminio

Apple Watch 10 GPS

42 mm con cassa in Alluminio, vetro Ion-X: 459 euro

46 mm con cassa in Alluminio, vetro Ion-X: 489 euro

Apple Watch 10 GPS + Cellular

42 mm: 579 euro

46 mm: 609 euro

Apple Watch 10 GPS con cinturino a maglie magnetico o Solo Loop intrecciato

42 mm: 509 euro

46 mm: 539 euro

Apple Watch 10 GPS + Cellular con cinturino a maglie magnetico o Solo Loop intrecciato

42 mm: 629 euro

46 mm: 659 euro

Prezzo Apple Watch 10 Titanio GPS + Cellular

42 mm: 809 euro

46 mm: 859 euro

Si acquistano a partire da questa pagina sul sito ufficiale Apple.