La Beta 5 di iOS 18 migliora l’app Foto

Tra le novità di iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia, c’è il redesign dell’app Foto con le librerie di immagini organizzate automaticamente in una vista unica, e nuove raccolte che permettono di avere a portata di mano gli scatti preferiti.

In seguito ai feedback di utenti e sviluppatori che hanno provato le versioni preliminari dei sistemi operativi fin qui rilasciati, Apple ha apportato alcune modifiche all’app Foto e nelle beta 5 di iOS 18 è stato modificata la vista a “carosello”, l’opzione per mostrare le immagini con persone, animali, luoghi e altri elementi contrassegnati come preferiti, rendendo più intuitivo tornare alla libreria una volta selezionata una di queste raccolte.

La sezione “Tutto” ora visualizza la griglia delle foto e gli utenti che hanno più album vedranno quest’ultimi in alto senza bisogno di scorrere in fondo per richiamarli. I contenuti salvati di recente sono ora integrati nella sezione “Giorni recenti”.

L’app Foto si apre con una semplice vista a griglia permettendo di selezionare, eliminare, modificare e condividere gli scatti. È possibile cercare le foto e visualizzare le raccolte semplicemente scorrendo. L’app crea automaticamente raccolte per Persone, Preferiti, Salvati di recente, Mappe, Video e Screenshot e altre raccolte ancora possono essere messe in evidenza partendo da suggerimenti (es. Persone e animali, Viaggi, Ricordi, Foto in primo piano, Selfie, ecc.) utile per dividere gli scatti per argomenti.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al disponibili per sviluppatori e beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

