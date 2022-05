BioloMix 1900, il termocircolatore ad immersione per cottura sottovuoto a bassa temperatura

La cottura sottovuoto non è più una prerogativa dei ristoranti più chic: con BioloMix 1900, attualmente in offerta a 56,91 euro, ottenete un termocircolatore ad immersione per cuocere i cibi a bassa temperatura e che necessitano proprio di lunghi tempi di cottura, poco ingombrante e compatibile con qualsiasi pentola o contenitore.

La cottura sous-vide (sottovuoto) nasce negli anni ’60, quando la NASA aveva bisogno di preparare i pasti per gli astronauti. Nel tempo è stata perfezionata ed è finita per entrare nelle cucine di tutto il mondo, diventando talvolta il segreto di molti chef. Il più grande vantaggio di questo tipo di cottura è che permette di ottenere una cottura al punto giusto e la conservazione dei liquidi contenuti negli ingredienti.

Questo accade perché si usa la bassa temperatura, che viene mantenuta costante e per tempi piuttosto lunghi: il calore infatti penetra lentamente nell’alimento, senza provocare lo shock termico, e non si corre così il rischio di avere ad esempio una bistecca bruciata fuori e cruda dentro. I cibi poi, cotti all’interno di sacchetti sigillati, mantengono tutta l’umidità e i sapori, ma soprattutto gli elementi nutritivi e il gusto naturale degli ingredienti: così per altro si possono ottenere piatti estremamente leggeri visto che non si usano olio o altri condimenti grassi. Per finire, questo sistema permette di preparare gli alimenti con largo anticipo: dentro al sacchetto sottovuoto, gli alimenti cotti si conservano infatti anche per due o tre settimane.

Il termocircolatore a immersione serve proprio a questo: viene posto in una pentola piena di acqua per aspirare il liquido, scaldarlo tramite alcune serpentine e riversarlo poi nel contenitore (il termometro incorporato si occupa di attivare o disattivare le serpentine per mantenere la temperatura costante).

Uno dei punti di forza di questo modello in offerta – e che per questo motivo citiamo proprio tra queste pagine – è la connettività WiFi integrata, che permette di tenere sott’occhio tutti i parametri del dispositivo anche a distanza direttamente tramite l’app Tuya. In pratica anche se vi trovate alla parte opposta della casa, finché c’è copertura WiFi potete conoscere il tempo di cottura e la temperatura, valori che sono comunque impressi anche nel display LCD incorporato e tramite il quale è possibile regolare la cottura.

Consuma 1200 Watt e il termometro incorporato ha una precisione di 0.1°C, perciò è particolarmente affidabile. E datosi che va immerso nell’acqua, è ovviamente certificato IPX7 per funzionare senza rischi grazie alla sua resistenza ai liquidi.

Se volete comprarlo, BioloMix 1900 normalmente costa 125,22 euro ma al momento è scontato del 55%, quindi lo pagate 56,91 euro.

