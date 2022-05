Steam Deck, quasi tutte le componenti si potranno sostituire

Si sapeva già che le riparazioni di Steam Deck di Valve sarebbero state più semplici rispetto alla maggior parte dei dispositivi elettronici moderni: adesso, sembra che trovare componenti e le parti di ricambio non sarà nemmeno difficile.

E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto di iFixit, che ha pubblicato un elenco di componenti che offrirà per il palmare di Valve. L’elenco ha rivelato che l’azienda prevede di vendere pezzi di ricambio per quasi tutte le componenti presenti in Steam Deck, comprese le schede madri sostitutive, complete del chipset del palmare Aerith personalizzato di AMD.

Come sottolinea The Verge, l’azienda venderà anche parti che potrebbero essere considerate aggiornamenti. Ad esempio, se si possiede il modello da 64 GB o 256 GB, sarà possibile acquistare il display della variante da 512 GB per ottenere lo schermo antiriflesso fornito su quella versione del dispositivo. Per qualsiasi sostituzione del pannello è possibile spendere 5 dollari in più per ottenere un “Kit di correzione” fornito con tutti gli strumenti necessari per completare uno screen swap.

Una parte che iFixit non venderà immediatamente sono le batterie sostitutive. Le offrirà, però, in un secondo momento:

Non abbiamo una soluzione per le riparazioni delle batterie al day one, ma ci impegniamo a lavorare con Valve per mantenere questi dispositivi con il passare del tempo. Le sostituzioni della batteria saranno essenziali per rendere lo Steam Deck a prova del tempo

Altri pezzi di ricambio che non saranno disponibili da subito includono sostituzioni dei touchpad e dei pulsanti frontali di Steam Deck. Peraltro, la maggior parte delle componenti hanno un prezzo ragionevole: ad esempio, 20 dollari per riparare una levetta rotta.

La parte più costosa della lista è, naturalmente, una nuova scheda madre, che costerà 350 dollari, circa 330 €. Con il palmare completo a partire da 400 dollari, non risulta di certo economico costruire il proprio Steam Deck con le parti vendute da iFixit, ma per la maggior parte delle riparazioni sarà certamente conveniente.

