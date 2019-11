Black Friday all’insegna del comfort: 30 euro di sconto su Ambi Climate

Il giorno degli sconti folli si avvicina: il Black Friday è ormai diventata una tradizione anche italiana e, a livello di shopping senza freni, inizia a dare del filo da torcere anche al Natale.

Quest’anno la data da segnare sul calendario è il 29 novembre, un giorno in cui potrebbe fare molto freddo, ma che sarà estremamente “bollente” per i registratori di cassa e gli e-commerce.

Per l’occasione Ambi Climate ha pensato a una particolare offerta per permettere a chiunque di usufruire dei benefici dell’intelligenza artificiale applicata al comfort domestico e, soprattutto, a chi vuole godere di un clima perfetto tutto l’anno.

Nel periodo compreso tra lunedì 25 novembre (dalle h. 00:00) e lunedì 2 dicembre (alle h. 23:59) sarà infatti possibile acquistare Ambi Climate su Amazon.it con uno sconto di 30 euro sul prezzo di partenza: invece di 149 euro, il prezzo sarà perciò di 119 euro spedizione inclusa. Per usufruire dello sconto basta procedere con l’acquisto sulla pagina dedicata, che verrà aggiornata nel periodo della promozione “Black”.

Per chi non lo conoscesse, Ambi Climate è una piccola ed elegante periferica per trasformare il proprio condizionatore, anche datato, in un dispositivo Smart da controllare tramite applicazione sullo smartphone.

In pratica si piazza sotto al condizionatore, o nelle sue immediate vicinanze, si collega alla rete tramite cavo ethernet e riceve segnali dallo smartphone. Tramite il sensore IR posizionato sulla parte superiore, invia i comandi al condizionatore.

Grazie al rilevamento dei dati del GPS dello smartphone è possibile attivare delle semplici geo-regole che permettono ad esempio di spegnere il condizionatore quando ci si allontana dalla propria abitazione o attivarlo in automatico quando si sta rientrando in casa Non ci sono limiti nell’attribuzione delle regole: questo significa che è possibile ad esempio stabilire di far partire in automatico l’aria condizionata del soggiorno quando ci si trova a determinata distanza dalla propria abitazione e avviare successivamente gli split nelle camere da letto solo se ci si trova effettivamente in casa.

Per prendere visione di tutte le funzioni di Ambi Climate vi rimandiamo direttamente alla nostra recensione, mentre concludiamo questo articolo ricordandovi come elemento centrale dell’esperienza d’uso di Ambi Climate 2 sia l’intelligenza artificiale: il complesso sistema alla base impara costantemente dall’utente e tenta di generare in automatico un clima perfetto per la propria abitazione.