Black Friday Amazon in anticipo: prodotti “top” Satechi per Mac e iPhone in sconto

Amazon non smette di sorprendere, ed anzi non smette di scontare. Appena conclusosi il Prime day, ecco che inizia una nuova ondata di sconti e offerte. Questa volta il colosso dell’eshopping anticipa il Black Friday 2020, proponendo sconti da oggi e fino al 19 novembre prossimo con l’iniziativa Black Friday in Anticipo. In questo articolo vi segnaliamo i migliori prodotti Satechi per iPhone e Mac di cui vi abbiamo fornito un esauriente elenco stamattina. Da notare, che tutto quello che acquisterete da ora a prima di natale potrà essere restituito entro il 31 dicembre 2021.

SATECHI Tappetino di Ricarica Wireless 3 in 1

Tra i migliori accessori in sconto su Amazon il tappetino SATECHI per la ricarica wireless 3 in 1 Certificato Qi e Compatibile con iPhone 11 PRO Max/11 Pro/11, e i nuovi iPhone 12, AirPods Pro/2, e Apple Watch Series 6/5/4/3/2/1. Ideale per chi vuole ricaricare contemporaneamente i tre dispositivi Apple; il caricatore funziona anche senza togliere la custodia allo smartphone (spessore massimo 5 mm), supporta l’Apple Watch in modalità Comodino e include tre adattatori (USA, EU, UK) per poterlo utilizzare comodamente all’estero.

Al momento in sconto passa da 104,99 euro a 74,99 euro, cliccando direttamente qui.

Satechi – Hub 3 in 1 Tipo-C USB 3.0

Praticamente indispensabile per qualsiasi possessore di un Macbook, si tratta di un hub che consente di espandere la porta USB-C del portatile con due porte USB 3.0, uno slot per scheda SD, uno per micro SD e una porta di ricarica. Il tutto, naturalmente, con un design che sposa perfettamente quello dei Macbook Apple.

Grazie all’offerta Amazon il prezzo passa da 44,97 a 26,99 euro.

SATECHI PRO Hub Adattatore in Alluminio di Tipo-C Thunderbolt 3

Come sopra, ma ottimizzato per i Macbook Pro; questa versione include porta Thunderbolt 3, uscita video 4K HDMI (30 Hz), porta dati USB C, 2 porte USB 3.0 e lettore schede SD/Micro. In offerta passa da 89,99 a 53,99 euro.

SATECHI Stand in Alluminio Tipo C

Per i possessori di iMac ecco il supporto con porte integrate: nella specie, si tratta di una porta trasferimento dati USB-C, 3 porte USB 3.0, slot per schede micro e SD e jack audio da 3,5 mm per cuffie. Passa da 89,99 euro a 54,99 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.

Caricatore per Scrivania Satechi Pro da 108 W

Se siete alla ricerca di caricatore multiplo ma con potenza fino a 108W, dii cui 90W da una porta USB-C e 18W dall’altra, ecco la soluzione ideale. E’ lo strumento perfetto per ricaricare velocemente un iPhone e un MacBook Pro. Da 79,99 euro il prezzo scende a 54,99 euro grazie al Black Friday anticipato.

Supporto Satechi per Mac Mini

Compatibile con i Mac Mini 2018 e successivi, si tratta di una sorta di supporto-hub che amplia la connettività del desktop di Apple con 3 USB normali Full size 3.0, una USB-C, lettore di schede e jack cuffie da 3,5 mm.

Da 79,99 euro passa a 54,99 euro cliccando direttamente a questo indirizzo.

Hub per iPad Pro

Ecco in offerta anche l’adattatore Satechi tipo C in alluminio, che aggiunge ad iPad Pro ingresso 4K HDMI, USB 3.0 e jack cuffie da 3,5 mm, lasciando intatta anche l’entrata USB-C Power Delivery. E’ compatibile con iPad Pro (del 2018 al 2020) e passa da 58,99 a 37,99 euro a questo indirizzo.

Caricatore Apple Watch portatile con USB-C

Una vera chicca per tutti coloro che viaggiano spesso e che non hanno possibilità di caricare Apple Watch nella dock domestica. Ecco il caricabatteria portatile con USB-C che consente di ricaricare lo smartwatch della Mela sfruttando un Macbook o un qualsiasi dispositivo con ingresso USB-C, anche con iPad Pro.

Da 44,99 euro si acquista a 29,99 euro cliccando direttamente qui.

