Il Black Friday Amazon comincia dal 26 Ottobre: offerte Sony, Satechi, Samsung e Usag con sconti mai visti

Amazon finisce il mese di Ottobre in bellezza con quella che è ormai una lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine Novembre. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si parte con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati per un solo giorno come quelli di oggi sugli accessori Satechi molto cari agli utenti di prodotti Apple.

La lista qui sotto comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

AUKEY Webcam 1080p Full HD con Microfono Stereo, per Video Chat e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a 40,16 € – invece di 49,99 € – fino al 26 ottobre

Corsair MM200 Tappetino per Mouse da Gioco, Formato Medio, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al 26 ottobre

SAMSUNG Galaxy M11, Smartphone, Display 6.4″ HD+ TFT, 3 Fotocamere, 32GB Espandibili, RAM 3GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 2020 [Versione Italiana], Metallic Blue In offerta a 159,90 € – invece di 169,00 €

sconto 5% – fino al 26 ottobre

Sony FDR-X3000RFDI Kit Action Camera 4K Ultra HD + Telecomando Live View, Sensore CMOS Exmor R, Ottica Zeiss, Wi-Fi, SteadyShot Ottico Bilanciato (BOSS), Bianco In offerta a 299,00 € – invece di 457,68 €

sconto 35% – fino al 26 ottobre

Sony DSC-HX90 Fotocamera Digitale Compatta Travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 MP, Ottica Zeiss 24-720 mm, Zoom Ottico 30x, Mirino OLED Tru-Finder, Nero In offerta a 269,90 € – invece di 345,45 €

sconto 22% – fino al 26 ottobre

Satechi Adattatore Multiporta V2 in Alluminio, 4K HDMI (30 Hz), Gig Ethernet, porta di ricarica USB-C, lettori schede SD/Micro, 3 porte USB 3.0 compatibile con 2020/2019/2018 MacBook Pro e altri In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino al 26 ottobre

Satechi Caricatore Portatile (Certificato MFi) con Dock di Ricarica Magnetico USB-C per Orologio – Compatibile con Apple Watch Series 5/4/3/2/1 (Cavo non incluso) In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino al 26 ottobre

SATECHI Tappetino di Ricarica Wireless 3 in 1 – Certificato Qi – Compatibile con iPhone 11 PRO Max/11 Pro/11, AirPods PRO/2, Apple Watch Series 5/4/3/2/1 In offerta a 74,99 € – invece di 104,99 €

sconto 29% – fino al 26 ottobre

SATECHI Supporto & Hub Type-C in Alluminio – Compatibile con Mac Mini (2018 & successivi) – Porta dei Dati USB-C, Lettori di schede Micro/SD, USB 3,0 & Porta Jack per Cuffie (Grigio siderale) In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 26 ottobre

Satechi Pro Caricatore per Scrivania USB-C PD 108W – 2 porte USB-C PD e 2 USB-A – Compatibile con 2020/2019 MacBook Pro, 2020/2018 MacBook Air, 2020/2018 iPad Pro, iPhone 11 Pro Max/11 Pro/11 In offerta a 54,99 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino al 26 ottobre

Satechi adattatore Pro Hub portatile tipo C in alluminio con carica USB-C PD, 4K HDMI, USB 3.0 e jack cuffie da 3,5 mm – Compatibile con iPad Pro (del 2018 al 2020) (Grigio siderale) In offerta a 37,99 € – invece di 58,99 €

sconto 36% – fino al 26 ottobre

SATECHI Supporto Vano CD Universale Tablet – Compatibile con 2019 iPad, Air, Mini, Samsung Galaxy Tab, Microsoft Surface PRO, iPhone 11 Plus Max/11 Plus/11 In offerta a 17,99 € – invece di 25,99 €

sconto 31% – fino al 26 ottobre

SATECHI Stazione di Ricarica Wireless USB-C – Compatibile con Apple AirPods PRO ed AirPods 2/1 con Custodia di Ricarica Wireless In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 26 ottobre

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso ECG Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 26 ottobre

WOTEK Luci per Bicicletta Set Luci per Bici Ricaricabili e Impermeabili USB con Luce Anteriore 380LM e Luce Posteriore 180LM In offerta a 12,74 € – invece di 16,99 €

sconto 25% – fino al 26 ottobre

Corsair M55 PRO RGB, Ambidestri Mouse Gaming Ottico, 12400 DPI Ottico Sensore, Leggera, 8 Pulsanti Programmabili, Retroilluminazione LED RGB, Nero In offerta a 34,79 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino al 26 ottobre

ROIDMI F8 Storm PRO-Aspirapolvere Senza Fili, 100.000 RPM, 435 W, autonomia 60 min, Bianco In offerta a 292,95 € – invece di 369,99 €

sconto 21% fino al 26 ottobre

Termometro digitale a infrarossi Cloc In offerta a 25,90 € – invece di 33,90 €

sconto 24% fino al 26 ottobre

ALLUFLON Vesuvia Batteria 5 Pezzi, Alluminio In offerta a 29,99 € – invece di 35,44 €

sconto 15% fino al 26 ottobre

USAG 692 J100 U06920043 Assortimento di Inserti per Avvitatura con Impronte Speciali (100 pezzi) In offerta a 34,99 € – invece di 53,20 €

sconto 34% – fino al 26 ottobre

USAG 601 1/2 J22 U06010003 Assortimento in Cassetta Modulare con Bussole Esagonali (22 pezzi) In offerta a 56,18 € – invece di 100,60 €

sconto 44% – fino al 26 ottobre

USAG 002 JM – Valigia con Assortimento per Manutenzione con 181 pezzi, Grigio, 46 x 37 x15.5 cm In offerta a 269,99 € – invece di 399,99 €

sconto 33% – fino al 26 ottobre

USAG 207 C U02070004 Forbice per Elettricisti In offerta a 8,40 € – invece di 13,00 €

sconto 35% – fino al 26 ottobre

USAG 207 E U02070006 Forbice Professionale per Elettricisti, Spellafili integrato (1,5-2,5-4 mm2) In offerta a 21,99 € – invece di 27,22 €

sconto 19% – fino al 26 ottobre

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).