Fujifilm ha presentato un nuovo zoom ultra-grandangolare resistente agli agenti atmosferici

Fujifilm ha annunciato Fujinon XF10-24mmF4 R OIS WR, un obiettivo zoom ultra grandangolare che copre lunghezze focali da 10 mm a 24 mm (equivalenti a 15-36 mm nel formato Full Frame) e che utilizza lo stesso design ottico dell’obiettivo XF10-24mm OIS, attualmente in commercio con prestazioni analoghe, come l’apertura massima di F4.0 su tutta l’escursione focale.

La ghiera dei diaframmi è stata aggiornata con una scala f-stop per consentire ai fotografi di controllare visivamente su quale apertura è impostato l’obiettivo, eliminando la necessità di controllare attraverso l’EVF della fotocamera o il display LCD. L’anello dispone anche di un blocco della posizione automatica, simile a quello che si trova sugli obiettivi GF, che impedisce movimenti involontari della ghiera dei diaframmi.

Questo nuovo obiettivo è resistente alla polvere e all’umidità, ed è in grado di funzionare a temperature fino a -10° Celsius (14°F). Monta un sensore giroscopico che migliora la stabilizzazione dell’immagine di 1,0 stop, rispetto al modello precedente (ora arriva a 3,5 stop), da cui differisce anche il peso, inferiore di 25 grammi. Quando viene utilizzato con una fotocamera della Serie X più recente, come FUJIFILM X-T4, l’obiettivo e la fotocamera lavorano insieme per ottenere circa 6,5 stop di stabilizzazione dell’immagine a 5 assi.

Questo obiettivo è composto da 14 elementi, inclusi quattro elementi asferici e quattro elementi a dispersione estremamente bassa, suddivisi in 10 gruppi. L’uso di elementi asferici riduce l’aberrazione sferica, la curvatura di campo e la distorsione, mentre l’utilizzo di elementi di dispersione extra-bassa corregge l’aberrazione cromatica, offrendo una maggiore nitidezza da bordo a bordo.

L’elemento anteriore dell’obiettivo è progettato per ridurre al minimo l’effetto ghosting, che tende a verificarsi con gli elementi estremamente concavi, normalmente presenti su un obiettivo zoom ultra grandangolare, e per fornire un livello più elevato di nitidezza e chiarezza dell’immagine. Con una distanza di lavoro minima di soli 24cm, l’obiettivo è adatto anche per la fotografia macro.

Infine quest’ottica utilizza un sistema di messa a fuoco interno per garantire una capacità di messa a fuoco automatica ad alta velocità. L’uso di elementi di messa a fuoco leggeri e un motore ad alta precisione consente un AF veloce e silenzioso, anche quando lo si utilizza con le funzioni Face / Eye AF delle fotocamere della Serie X.

FUJINON XF10-24mmF4 sarà disponibile da fine novembre al prezzo suggerito di 1.149,99 euro iva inclusa.

Vi ricordiamo che lo scorso mese Fujifilm ha presentato un altro obiettivo per mirrorless con l’incredibile apertura di diaframma pari a f/1.0. Maggiori dettagli qui.