Nuovo MacBook Pro 13″ con Magic Keyboard in sconto di 133 euro su Amazon

Su Amazon arrivano i primi sconti MacBook Pro da 13″ di nuova generazione. Da qualche ora il modello da 256 GB con processore Intel di ottava generazione, costa solo 1395 euro, circa il 10% in meno del prezzo ufficiale.

Le macchina che potete acquistare in sconto è quella, come accennato, da 256 GB che ha sostituita alcune settimane fa i vecchi modelli da cui si distingue fondamentalmente per la nuova tastiera Magic Keyboard. Tra gli altri dettagli:

Processore Intel Core i5 quad-core di ottava generazione

Display Retina con tecnologia True Tone

Magic Keyboard retroilluminata

Touch Bar e Touch ID

Intel Iris Plus Graphics 645

Archiviazione SSD ultraveloce

Due porte Thunderbolt 3 (USB‑C)

Il MacBook Pro 13″ è un prodotto particolarmente interessante per chi cerca il miglior compromesso possibile nel mondo Apple tra prezzo e prestazioni. La capacità di memoria aumentata rispetto al vecchio modello comincia ad essere interessante ed è più che sufficiente per chi si occupa di testo, editing di codice o foto leggere. È anche possibile usare dischi esterni che saranno velocissimi (e piccolissimi) grazie alle porte Thunderbolt 3 e che possono aumentare considerevolmente la capacità di archiviazione..

Come sempre vi raccomandiamo di comprare subito se siete interessati al prodotto. Amazon ha abbassato i prezzi di questi Mac oggi. In passato non sono mai scesi a questi livelli. Il ribasso è di 133 euro rispetto al prezzo ufficiale che è di 1529 euro.

Click qui per comprare