Prime Day sconto su Blue Microphones Snowball, da 44,99 euro

Cercate un microfono di buona qualità per registrare podcast o comunicare su Mac? Per il Prime Day offre in sconto a 51,99 euro il microfono Snowball, di Blue Microphones.

Questi accessorio è stato testato da Macitynet che, pur classificandolo come microfono di fascia consumer, l’ha giudicato molto positivamente. «La forma curiosa – abbiamo scritto lo rende molto bello e intrigante in qualsiasi scrivania, nonché un oggetto che non passa di certo inosservato. Il costo e i requisiti tecnici lo rendono accessibile praticamente a tutti, sia per un utilizzo personale sia come regalo intrigante all’amico che usa Skype con un microfono integrato»

Lasciandovi alla recensione se volete approfondire l’argomento, in sintesi vi diciamo che in effetti i microfoni Snowball sono prodotti di buona qualità, ben realizzati dal punto di vista dei materiali (che stilistico ricordano i vecchi microfoni anni ’50). Si tratta di dispositivi a cardioide (onnidirezionali), hanno una risposta in frequenza di 40-18 kHz e una frequenza di campionamento di 44.1kHz / 16 bits. Il microfono, che è anche compatibile con Mac e PC, rappresenta l’ideale sia per comunicazioni in Voip che per registrare podcast con voce molto più chiara e nitida di quella che si può ricavare dal microfono integrato.

Amazon propone il Blue Snowball nel modello ICE (ha al suo interno solo una capsula a condensatore invece che due), costa solo 51,99 euro.

