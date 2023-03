Nvidia Foundations porta AI generativa dappertutto

Siamo ormai nel pieno dell’era dell’AI aziendale e anche Nvidia entra nel business: l’arrivo di ChatGPT ha aperto la strada all’interesse per l’intelligenza artificiale generativa in tutti i settori. Per questo i pesi massimi tra cui Google, Microsoft, Meta e Baidu stanno già “combattendo” per il dominio del mercato, mentre tutti gli altri protagonisti, da Adobe e AT&T a BMW e BYD, si stanno affrettando a trovare usi rivoluzionari per la tecnologia.

La più recente offerta di servizi cloud di NVIDIA, AI Foundations, consentirà alle aziende prive di tempo e denaro di sviluppare i propri modelli AI da zero, così da essere in grado di “Costruire, perfezionare e gestire modelli linguistici personalizzati di grandi dimensioni e modelli di intelligenza artificiale generativa che vengono addestrati con i propri dati proprietari e creati per le loro attività specifiche”.

Questi modelli includono NeMo, il motore di generazione text-to-image di NVIDI, il concorrente di DALL-E 2, BioNemo, un fork incentrato sulla scoperta di farmaci e molecole costruito per la comunità di ricerca medica e Picasso, un’intelligenza artificiale in grado di generare immagini, video e “applicazioni 3D… per potenziare la produttività.

Questi servizi basati su cloud rivolti alle aziende funzionano come modelli vuoti in cui le aziende possono versare i propri database per creare i propri modelli di intelligenza artificiale. Quindi, mentre Bard AI di Google è addestrato sui (e attingerà dai) dati da tutto Internet per fornire le risposte, le AI di NVIDIA consentiranno alle aziende di adattare questio strumenti alle proprie esigenze specifiche, utilizzando i propri dati proprietari.

Per esempio è possibile immaginare un motore simile a ChatGPT, ma solo per la divisione di ricerca di un’azienda farmaceutica. NVIDIA ha annunciato anche una collaborazione simile con Shutterstock. Il sito di fotografia e immagini digitali utilizzerà Picasso per generare oggetti 3D da prompt di testo come nuova funzionalità all’interno di Creative Flow, con l’intenzione di offrirla su Turbosquid.com e sulla prossima piattaforma Omniverse di NVIDIA.

Ancora, NVIDIA sta collaborando con Adobe come parte della Content Authenticity Initiative di quest’ultimo, che cerca di migliorare la trasparenza e la responsabilità all’interno del processo di formazione dell’AI generativa. Le due società hanno anche annunciato l’intenzione di incorporare molte delle funzionalità di Picasso direttamente nella suite di software di editing di Adobe, tra cui Photoshop, Premiere Pro e After Effects.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.